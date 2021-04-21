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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3180318131823183
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 03:57

  andrein написав: Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.
Но ковид - это другое. Насморк непобедим. :)


Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 04:06

По последним данным CDC:

Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек.
Из этих заболевших 40% приходилось на людей страше 60 лет, в основном женщин.
29% всех заболевших перенесли болезнь бессимптомно. :!:

CDC призывает пипл вакцинироваться:

"Vaccine breakthrough infections make up a small percentage of people who are fully vaccinated. CDC recommends that all eligible people get a COVID-19 vaccine as soon as one is available to them," the CDC said in a statement to CNN.

https://www.cnn.com/2021/04/21/health/t ... index.html
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:37

  kluychkooleg написав:1. Странный у вас семейный врач. Наша во время приема всегда сразу берет трубку и без проблем отвечает на все вопросы.
2. Моя семейная врач сказала, что организацией очереди занимается не она, а специальный человек в регистратуре. Я перезвонил в регистратуру.
3. Странно, что вы с таким негибким подходом пишите на валютной ветке, где успех зависит от постоянного мониторинга ситуации и поиска альтернативных решений.
4. Вы не захотели суетиться, записались на Дие и все. Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. У них же и валютой не спекулируют.


Вы неверно меня поняли.

Мой пойнт был о том, что у нас как будто намеренно ставят палки в колеса тем,
кто хочет вакцинироваться.
Ну, проще говоря - "они" и не хотят никого вакцинировать, ну кроме любителей пройти квест :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:38

  yama написав: Недавно купил в супермаркете сахар , приходиться ложить в чай


:D :D :D
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:42

  kluychkooleg написав:в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д.


Да вроде их рекомендуют после определенного возраста всем принимать?

  kluychkooleg написав:Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.


+500

Насчет вкусности, я отказался легко.
Никакой ломки.
Причем отказался сознательно, ибо то неприятное чувство в желудке, когда нажрешься вкусного жаренного, с лихвой перебивает всю ту мимолетную вкусность :)
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