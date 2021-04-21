Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек. Из этих заболевших 40% приходилось на людей страше 60 лет, в основном женщин. 29% всех заболевших перенесли болезнь бессимптомно.
CDC призывает пипл вакцинироваться:
"Vaccine breakthrough infections make up a small percentage of people who are fully vaccinated. CDC recommends that all eligible people get a COVID-19 vaccine as soon as one is available to them," the CDC said in a statement to CNN.
kluychkooleg написав:1. Странный у вас семейный врач. Наша во время приема всегда сразу берет трубку и без проблем отвечает на все вопросы. 2. Моя семейная врач сказала, что организацией очереди занимается не она, а специальный человек в регистратуре. Я перезвонил в регистратуру. 3. Странно, что вы с таким негибким подходом пишите на валютной ветке, где успех зависит от постоянного мониторинга ситуации и поиска альтернативных решений. 4. Вы не захотели суетиться, записались на Дие и все. Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. У них же и валютой не спекулируют.
Вы неверно меня поняли.
Мой пойнт был о том, что у нас как будто намеренно ставят палки в колеса тем, кто хочет вакцинироваться. Ну, проще говоря - "они" и не хотят никого вакцинировать, ну кроме любителей пройти квест
kluychkooleg написав:в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д.
Да вроде их рекомендуют после определенного возраста всем принимать?
kluychkooleg написав:Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.
+500
Насчет вкусности, я отказался легко. Никакой ломки. Причем отказался сознательно, ибо то неприятное чувство в желудке, когда нажрешься вкусного жаренного, с лихвой перебивает всю ту мимолетную вкусность