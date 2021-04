Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3180318131823183 Додано: Чет 22 кві, 2021 03:57 andrein написав: Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.

Но ковид - это другое. Насморк непобедим.

Но ковид - это другое. Насморк непобедим. Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.Но ковид - это другое. Насморк непобедим.



Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет.

Додано: Чет 22 кві, 2021 04:06

Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек.



Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек.

Из этих заболевших 40% приходилось на людей страше 60 лет, в основном женщин.

29% всех заболевших перенесли болезнь бессимптомно.



CDC призывает пипл вакцинироваться:



"Vaccine breakthrough infections make up a small percentage of people who are fully vaccinated. CDC recommends that all eligible people get a COVID-19 vaccine as soon as one is available to them," the CDC said in a statement to CNN.



По последним данным CDC:Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек.Из этих заболевших 40% приходилось на людей страше 60 лет, в основном женщин.29% всех заболевших перенесли болезнь бессимптомно.CDC призывает пипл вакцинироваться:"Vaccine breakthrough infections make up a small percentage of people who are fully vaccinated. CDC recommends that all eligible people get a COVID-19 vaccine as soon as one is available to them," the CDC said in a statement to CNN.

Повідомлень: 9660 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4211 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 кві, 2021 07:37 kluychkooleg написав: 1. Странный у вас семейный врач. Наша во время приема всегда сразу берет трубку и без проблем отвечает на все вопросы.

2. Моя семейная врач сказала, что организацией очереди занимается не она, а специальный человек в регистратуре. Я перезвонил в регистратуру.

3. Странно, что вы с таким негибким подходом пишите на валютной ветке, где успех зависит от постоянного мониторинга ситуации и поиска альтернативных решений.

4. Вы не захотели суетиться, записались на Дие и все. Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. У них же и валютой не спекулируют. 1. Странный у вас семейный врач. Наша во время приема всегда сразу берет трубку и без проблем отвечает на все вопросы.2. Моя семейная врач сказала, что организацией очереди занимается не она, а специальный человек в регистратуре. Я перезвонил в регистратуру.3. Странно, что вы с таким негибким подходом пишите на валютной ветке, где успех зависит от постоянного мониторинга ситуации и поиска альтернативных решений.4. Вы не захотели суетиться, записались на Дие и все. Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. У них же и валютой не спекулируют.



Вы неверно меня поняли.



Мой пойнт был о том, что у нас как будто намеренно ставят палки в колеса тем,

кто хочет вакцинироваться.

Вы неверно меня поняли.

Мой пойнт был о том, что у нас как будто намеренно ставят палки в колеса тем,

кто хочет вакцинироваться.

Ну, проще говоря - "они" и не хотят никого вакцинировать, ну кроме любителей пройти квест



Додано: Чет 22 кві, 2021 07:38 yama написав: Недавно купил в супермаркете сахар , приходиться ложить в чай



Да вроде их рекомендуют после определенного возраста всем принимать?



kluychkooleg написав: Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное. Но вот то, что жареное, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.



+500



Насчет вкусности, я отказался легко.

Никакой ломки.

Причем отказался сознательно, ибо то неприятное чувство в желудке, когда нажрешься вкусного жаренного, с лихвой перебивает всю ту мимолетную вкусность Да вроде их рекомендуют после определенного возраста всем принимать?Насчет вкусности, я отказался легко.Никакой ломки.Причем отказался сознательно, ибо то неприятное чувство в желудке, когда нажрешься вкусного жаренного, с лихвой перебивает всю ту мимолетную вкусность justit Повідомлень: 5199 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1600 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 кві, 2021 09:27 andrein написав: kluychkooleg написав:

Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная. Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.

Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом.

Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда. Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом.Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда.

Согласна. Интересно, как быстро начнется новый следующий этап вакцинации в мире? Аккурат под новый год или раньше?

Но ковид - это другое. Насморк непобедим. Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.Но ковид - это другое. Насморк непобедим.



Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет. Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет.



Резолюцией WHA 67/13 67-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принято обновленное Приложение 7 ММСП 2005г. - продлен срок действия вакцинации от желтой лихорадки с 10 лет до пожизненного. Обращаем внимание на то, что обновленное Приложение 7 ММСП, по информации ВОЗ, вступает в силу с 11 июля 2016 г.



Резолюцией WHA 67/13 67-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принято обновленное Приложение 7 ММСП 2005г. - продлен срок действия вакцинации от желтой лихорадки с 10 лет до пожизненного. Обращаем внимание на то, что обновленное Приложение 7 ММСП, по информации ВОЗ, вступает в силу с 11 июля 2016 г.

С момента вступления в силу поправки 11 июля 2016 г., государства не могут требовать ревакцинации или введения бустерной дозы вакцины против желтой лихорадки в качестве условия для въезда лиц, совершающих международные поездки, независимо от даты первоначальной выдачи им международного свидетельства о вакцинации.

Додано: Чет 22 кві, 2021 10:27 Группа ученых из отделения ревматологии больницы Ихилов, медицинского факультета Тель-Авивского университета, отделения ревматологии медицинского центра Кармель и медицинского центра Бней-Цион недавно опубликовала исследование, которое показывает еще один возможный побочный эффект вакцины от короны. В ходе исследования было обнаружено шесть случаев опоясывающего лишая, развившегося после вакцинации от коронавируса........

в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что вакцинирование от коронавируса вызывает опоясывающий лишай.

Однако далее исследователи предполагают, что перед вакцинацией от коронавируса, ревматоидным больным, возможно , следует привиться от опоясывающего лишая, об этом сообщает 12 канал.

https://mignews.com/mobile/article.html?id=210421_151000_94638

в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что вакцинирование от коронавируса вызывает опоясывающий лишай.



Однако далее исследователи предполагают, что перед вакцинацией от коронавируса, ревматоидным больным, возможно , следует привиться от опоясывающего лишая, об этом сообщает 12 канал.

