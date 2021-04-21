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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3181318231833184>
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 03:57

  andrein написав: Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.
Но ковид - это другое. Насморк непобедим. :)


Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 04:06

По последним данным CDC:

Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек.
Из этих заболевших 40% приходилось на людей страше 60 лет, в основном женщин.
29% всех заболевших перенесли болезнь бессимптомно. :!:

CDC призывает пипл вакцинироваться:

"Vaccine breakthrough infections make up a small percentage of people who are fully vaccinated. CDC recommends that all eligible people get a COVID-19 vaccine as soon as one is available to them," the CDC said in a statement to CNN.

https://www.cnn.com/2021/04/21/health/t ... index.html
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:37

  kluychkooleg написав:1. Странный у вас семейный врач. Наша во время приема всегда сразу берет трубку и без проблем отвечает на все вопросы.
2. Моя семейная врач сказала, что организацией очереди занимается не она, а специальный человек в регистратуре. Я перезвонил в регистратуру.
3. Странно, что вы с таким негибким подходом пишите на валютной ветке, где успех зависит от постоянного мониторинга ситуации и поиска альтернативных решений.
4. Вы не захотели суетиться, записались на Дие и все. Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. У них же и валютой не спекулируют.


Вы неверно меня поняли.

Мой пойнт был о том, что у нас как будто намеренно ставят палки в колеса тем,
кто хочет вакцинироваться.
Ну, проще говоря - "они" и не хотят никого вакцинировать, ну кроме любителей пройти квест :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:38

  yama написав: Недавно купил в супермаркете сахар , приходиться ложить в чай


:D :D :D
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:42

  kluychkooleg написав:в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д.


Да вроде их рекомендуют после определенного возраста всем принимать?

  kluychkooleg написав:Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.


+500

Насчет вкусности, я отказался легко.
Никакой ломки.
Причем отказался сознательно, ибо то неприятное чувство в желудке, когда нажрешься вкусного жаренного, с лихвой перебивает всю ту мимолетную вкусность :)
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:27

  andrein написав:
  kluychkooleg написав:
Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.

Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом. :)
Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда.

Согласна. Интересно, как быстро начнется новый следующий этап вакцинации в мире? Аккурат под новый год или раньше?
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:50

  Libo написав:
  andrein написав: Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.
Но ковид - это другое. Насморк непобедим. :)


Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет.


Резолюцией WHA 67/13 67-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принято обновленное Приложение 7 ММСП 2005г. - продлен срок действия вакцинации от желтой лихорадки с 10 лет до пожизненного. Обращаем внимание на то, что обновленное Приложение 7 ММСП, по информации ВОЗ, вступает в силу с 11 июля 2016 г.

С момента вступления в силу поправки 11 июля 2016 г., государства не могут требовать ревакцинации или введения бустерной дозы вакцины против желтой лихорадки в качестве условия для въезда лиц, совершающих международные поездки, независимо от даты первоначальной выдачи им международного свидетельства о вакцинации.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:27

Группа ученых из отделения ревматологии больницы Ихилов, медицинского факультета Тель-Авивского университета, отделения ревматологии медицинского центра Кармель и медицинского центра Бней-Цион недавно опубликовала исследование, которое показывает еще один возможный побочный эффект вакцины от короны. В ходе исследования было обнаружено шесть случаев опоясывающего лишая, развившегося после вакцинации от коронавируса........
в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что вакцинирование от коронавируса вызывает опоясывающий лишай.

Однако далее исследователи предполагают, что перед вакцинацией от коронавируса, ревматоидным больным, возможно, следует привиться от опоясывающего лишая, об этом сообщает 12 канал.

https://mignews.com/mobile/article.html?id=210421_151000_94638
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:30

Думайте, шо робите...

27-річного мешканця смт. Краківець Яворівського району судитимуть за фальшивий ПЛР-тест. Він вдома підробив довідку про негативний тест на Covid, щоб не відбувати 14-денний карантин після повернення з-за кордону.

https://zaxid.net/meshkantsya_prikordon ... t_n1517800
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:35

Тю....є краще рішення!!!

Європейська комісія готує звернення до суду із позовом щодо шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка виготовляє вакцини від COVID-19.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/yes-podast-do-sudu- ... 71294.html

Є краще рішення - виженіть їх з Ойросоюза.... Що, вони і так вже не з вами :?:
Тоді ой :lol:
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