Додано: Чет 22 кві, 2021 04:06

По последним данным CDC:Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек.Из этих заболевших 40% приходилось на людей страше 60 лет, в основном женщин.29% всех заболевших перенесли болезнь бессимптомно.CDC призывает пипл вакцинироваться:"Vaccine breakthrough infections make up a small percentage of people who are fully vaccinated. CDC recommends that all eligible people get a COVID-19 vaccine as soon as one is available to them," the CDC said in a statement to CNN.