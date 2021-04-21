Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек. Из этих заболевших 40% приходилось на людей страше 60 лет, в основном женщин. 29% всех заболевших перенесли болезнь бессимптомно.
CDC призывает пипл вакцинироваться:
"Vaccine breakthrough infections make up a small percentage of people who are fully vaccinated. CDC recommends that all eligible people get a COVID-19 vaccine as soon as one is available to them," the CDC said in a statement to CNN.
kluychkooleg написав:1. Странный у вас семейный врач. Наша во время приема всегда сразу берет трубку и без проблем отвечает на все вопросы. 2. Моя семейная врач сказала, что организацией очереди занимается не она, а специальный человек в регистратуре. Я перезвонил в регистратуру. 3. Странно, что вы с таким негибким подходом пишите на валютной ветке, где успех зависит от постоянного мониторинга ситуации и поиска альтернативных решений. 4. Вы не захотели суетиться, записались на Дие и все. Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. У них же и валютой не спекулируют.
Вы неверно меня поняли.
Мой пойнт был о том, что у нас как будто намеренно ставят палки в колеса тем, кто хочет вакцинироваться. Ну, проще говоря - "они" и не хотят никого вакцинировать, ну кроме любителей пройти квест
kluychkooleg написав:в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д.
Да вроде их рекомендуют после определенного возраста всем принимать?
kluychkooleg написав:Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.
+500
Насчет вкусности, я отказался легко. Никакой ломки. Причем отказался сознательно, ибо то неприятное чувство в желудке, когда нажрешься вкусного жаренного, с лихвой перебивает всю ту мимолетную вкусность
andrein написав: Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная. Но ковид - это другое. Насморк непобедим.
Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет.
Резолюцией WHA 67/13 67-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принято обновленное Приложение 7 ММСП 2005г. - продлен срок действия вакцинации от желтой лихорадки с 10 лет до пожизненного. Обращаем внимание на то, что обновленное Приложение 7 ММСП, по информации ВОЗ, вступает в силу с 11 июля 2016 г.
С момента вступления в силу поправки 11 июля 2016 г., государства не могут требовать ревакцинации или введения бустерной дозы вакцины против желтой лихорадки в качестве условия для въезда лиц, совершающих международные поездки, независимо от даты первоначальной выдачи им международного свидетельства о вакцинации.
Группа ученых из отделения ревматологии больницы Ихилов, медицинского факультета Тель-Авивского университета, отделения ревматологии медицинского центра Кармель и медицинского центра Бней-Цион недавно опубликовала исследование, которое показывает еще один возможный побочный эффект вакцины от короны. В ходе исследования было обнаружено шесть случаев опоясывающего лишая, развившегося после вакцинации от коронавируса........ в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что вакцинирование от коронавируса вызывает опоясывающий лишай.
Однако далее исследователи предполагают, что перед вакцинацией от коронавируса, ревматоидным больным, возможно, следует привиться от опоясывающего лишая, об этом сообщает 12 канал.
27-річного мешканця смт. Краківець Яворівського району судитимуть за фальшивий ПЛР-тест. Він вдома підробив довідку про негативний тест на Covid, щоб не відбувати 14-денний карантин після повернення з-за кордону.