Подтверждаю. Отменили срок в 10 лет. Уже дают пожизненные сертификаты.
И почему он малыш? У вас к нему любовь ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 11:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Подтверждаю. Отменили срок в 10 лет. Уже дают пожизненные сертификаты.
И почему он малыш? У вас к нему любовь ?
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Спілка енологів Франції провела опитування двох з половиною тисяч фахівців галузі. Виявилося, що серед тих, хто перехворів на коронавірус, третина опинилася на межі зміни професії саме через наслідки недуги.
Дідьєр Фагес, президент Спілки енологів Франції:
Чи можемо ми попросити музиканта грати без скрипки? Мати гарний смак і нюх - основа нашої професії. Але через коронавірус можна їх втратити.
Енологи навіть звернулися до президента Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Жана Кастека з проханням внести дегустаторів вин до групи ризику, щоб їх могли вакцинувати першочергово. Наразі чекають відповіді.
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
свежая\охлажденная рыба - это офигеть дорогой продукт. По поводу белого мяса , очень сомневаюсь что фермерская курятина \ индейка хорошего качества. НУ и кролик почему-то у нас и до этого считался особенным блюдом. Я согласен с вами. Как я и говорил что хорошая еда становиться все дороже и все менее доступной простым людям .
что б не совсем оффтоп
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:13
yama в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр рыбу приносят браконьеры с утра ещё живую прям к калитке дома.и По цене вдвое ниже , чем в Сильпо.
Мясо надо поднять задницу и проехать, конечно. Но если есть цель , то это более чем возможно.
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