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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3181318231833184
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Libo написав:
  andrein написав: Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.
Но ковид - это другое. Насморк непобедим. :)


Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет.
Подтверждаю. Отменили срок в 10 лет. Уже дают пожизненные сертификаты.
И почему он малыш? У вас к нему любовь ?
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Спілка енологів Франції провела опитування двох з половиною тисяч фахівців галузі. Виявилося, що серед тих, хто перехворів на коронавірус, третина опинилася на межі зміни професії саме через наслідки недуги.

Дідьєр Фагес, президент Спілки енологів Франції:

Чи можемо ми попросити музиканта грати без скрипки? Мати гарний смак і нюх - основа нашої професії. Але через коронавірус можна їх втратити.

Енологи навіть звернулися до президента Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Жана Кастека з проханням внести дегустаторів вин до групи ризику, щоб їх могли вакцинувати першочергово. Наразі чекають відповіді.
https://podrobnosti.ua/2399025-covid-19 ... -smak.html
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:белое мясо, рыбу.
свежая\охлажденная рыба - это офигеть дорогой продукт. По поводу белого мяса , очень сомневаюсь что фермерская курятина \ индейка хорошего качества. НУ и кролик почему-то у нас и до этого считался особенным блюдом. Я согласен с вами. Как я и говорил что хорошая еда становиться все дороже и все менее доступной простым людям .
... исключить красное мясо из рациона полностью будет ошибкой; оно - источник важных микроэлементов: магния, цинка и, конечно, железа, коего нет в рыбе и белом мясе


что б не совсем оффтоп
Украина получит 50 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин против коронавируса и современного холодильного оборудования для их хранения.

https://hromadske.ua/ru/posts/ukraina-v ... i-dlya-nih
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:13

yama в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр рыбу приносят браконьеры с утра ещё живую прям к калитке дома.и По цене вдвое ниже , чем в Сильпо.
Мясо надо поднять задницу и проехать, конечно. Но если есть цель , то это более чем возможно.
Hotab
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Чет 22 кві, 2021 11:44
ЛОБ

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