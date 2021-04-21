Спілка енологів Франції провела опитування двох з половиною тисяч фахівців галузі. Виявилося, що серед тих, хто перехворів на коронавірус, третина опинилася на межі зміни професії саме через наслідки недуги.
Дідьєр Фагес, президент Спілки енологів Франції:
Чи можемо ми попросити музиканта грати без скрипки? Мати гарний смак і нюх - основа нашої професії. Але через коронавірус можна їх втратити.
свежая\охлажденная рыба - это офигеть дорогой продукт. По поводу белого мяса , очень сомневаюсь что фермерская курятина \ индейка хорошего качества. НУ и кролик почему-то у нас и до этого считался особенным блюдом. Я согласен с вами. Как я и говорил что хорошая еда становиться все дороже и все менее доступной простым людям .
... исключить красное мясо из рациона полностью будет ошибкой; оно - источник важных микроэлементов: магния, цинка и, конечно, железа, коего нет в рыбе и белом мясе
что б не совсем оффтоп
Украина получит 50 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин против коронавируса и современного холодильного оборудования для их хранения.
yama в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр рыбу приносят браконьеры с утра ещё живую прям к калитке дома.и По цене вдвое ниже , чем в Сильпо. Мясо надо поднять задницу и проехать, конечно. Но если есть цель , то это более чем возможно.
Hotab написав:yama в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр рыбу приносят браконьеры с утра ещё живую прям к калитке дома.и По цене вдвое ниже , чем в Сильпо. Мясо надо поднять задницу и проехать, конечно. Но если есть цель , то это более чем возможно.
Во-первых, не все живут "в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр". Во-вторых, Вы уверены в экологической чистоте этой рыбы? Сейчас уже даже не всю океаническую рекомендуют есть. И куда из Харькова проехать за мясом?
Hotab написав:yama в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр рыбу приносят браконьеры с утра ещё живую прям к калитке дома.и По цене вдвое ниже , чем в Сильпо. Мясо надо поднять задницу и проехать, конечно. Но если есть цель , то это более чем возможно.
Может и напрасно, но я практически не рассматриваю речную рыбу, за исключением, может, пструга и сома. А свежая морская это таки недёшево Плюс, принципиально не хочу финансировать браконьеров
Согласно закону, принятому федеральным советом штатов в четверг, правила будут применяться единообразно по всей стране, но будут зависеть от уровня заражения в каждом районе, что приведет к более жестким блокировкам в сильно пострадавших районах. С 22:00 до 5:00 будет введен комендантский час в районах, где на 100 000 человек в неделю приходится более 100 новых случаев инфицирования. Рестораны останутся закрытыми, а второстепенные магазины потребуют записи и отрицательного результата теста в районах с более чем 150 новыми инфекциями на 100 000 человек. Школы закроются, если будет зарегистрировано 165 новых случаев инфицирования на 100 000 человек.