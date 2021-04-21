Спілка енологів Франції провела опитування двох з половиною тисяч фахівців галузі. Виявилося, що серед тих, хто перехворів на коронавірус, третина опинилася на межі зміни професії саме через наслідки недуги.
Дідьєр Фагес, президент Спілки енологів Франції:
Чи можемо ми попросити музиканта грати без скрипки? Мати гарний смак і нюх - основа нашої професії. Але через коронавірус можна їх втратити.
свежая\охлажденная рыба - это офигеть дорогой продукт. По поводу белого мяса , очень сомневаюсь что фермерская курятина \ индейка хорошего качества. НУ и кролик почему-то у нас и до этого считался особенным блюдом. Я согласен с вами. Как я и говорил что хорошая еда становиться все дороже и все менее доступной простым людям .
... исключить красное мясо из рациона полностью будет ошибкой; оно - источник важных микроэлементов: магния, цинка и, конечно, железа, коего нет в рыбе и белом мясе
что б не совсем оффтоп
Украина получит 50 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин против коронавируса и современного холодильного оборудования для их хранения.
yama в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр рыбу приносят браконьеры с утра ещё живую прям к калитке дома.и По цене вдвое ниже , чем в Сильпо. Мясо надо поднять задницу и проехать, конечно. Но если есть цель , то это более чем возможно.
Hotab написав:yama в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр рыбу приносят браконьеры с утра ещё живую прям к калитке дома.и По цене вдвое ниже , чем в Сильпо. Мясо надо поднять задницу и проехать, конечно. Но если есть цель , то это более чем возможно.
Во-первых, не все живут "в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр". Во-вторых, Вы уверены в экологической чистоте этой рыбы? Сейчас уже даже не всю океаническую рекомендуют есть. И куда из Харькова проехать за мясом?
Hotab написав:yama в райцентрах и сёлах в бассейнах рек Десна,Днепр рыбу приносят браконьеры с утра ещё живую прям к калитке дома.и По цене вдвое ниже , чем в Сильпо. Мясо надо поднять задницу и проехать, конечно. Но если есть цель , то это более чем возможно.
Может и напрасно, но я практически не рассматриваю речную рыбу, за исключением, может, пструга и сома. А свежая морская это таки недёшево Плюс, принципиально не хочу финансировать браконьеров
Согласно закону, принятому федеральным советом штатов в четверг, правила будут применяться единообразно по всей стране, но будут зависеть от уровня заражения в каждом районе, что приведет к более жестким блокировкам в сильно пострадавших районах. С 22:00 до 5:00 будет введен комендантский час в районах, где на 100 000 человек в неделю приходится более 100 новых случаев инфицирования. Рестораны останутся закрытыми, а второстепенные магазины потребуют записи и отрицательного результата теста в районах с более чем 150 новыми инфекциями на 100 000 человек. Школы закроются, если будет зарегистрировано 165 новых случаев инфицирования на 100 000 человек.
Группа ученых из отделения ревматологии больницы Ихилов, медицинского факультета Тель-Авивского университета, отделения ревматологии медицинского центра Кармель и медицинского центра Бней-Цион недавно опубликовала исследование, которое показывает еще один возможный побочный эффект вакцины от короны. В ходе исследования было обнаружено шесть случаев опоясывающего лишая, развившегося после вакцинации от коронавируса........ в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что вакцинирование от коронавируса вызывает опоясывающий лишай.
Однако далее исследователи предполагают, что перед вакцинацией от коронавируса, ревматоидным больным, возможно, следует привиться от опоясывающего лишая, об этом сообщает 12 канал.
Ааааааа, вот оно что. Теперь все сходится. Мне заранее впиндюрили вакцину от опоясывающего лишая и еще одне от гриппа. Сказали выждать не менее 2-х недель и только потом делать от ковида. Так что я у вас чипирован по полной. Homo Digital. Докладываю, утрення эрекция в норме.