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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3182318331843185
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Докладываю, утрення эрекция в норме.

Подтверждение ветке с ледей в личку. Их очень беспокоил этот вопрос. Именно твой вопрос. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 23:34

  yama написав:... исключить красное мясо из рациона полностью будет ошибкой; оно - источник важных микроэлементов: магния, цинка и, конечно, железа, коего нет в рыбе и белом мясе



Железо есть в спирулине.
kluychkooleg
 
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Чет 22 кві, 2021 11:44
ЛОБ

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