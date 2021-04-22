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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21
Libo написав:
Докладываю, утрення эрекция в норме.
Подтверждение ветке с ледей в личку. Их очень беспокоил этот вопрос. Именно твой вопрос.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 23:34
yama написав:
... исключить красное мясо из рациона полностью будет ошибкой; оно - источник важных микроэлементов: магния, цинка и, конечно, железа, коего нет в рыбе и белом мясе
Железо есть в спирулине.
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