Подтверждение ветке с ледей в личку. Каждое утро! Их очень беспокоил этот вопрос. Именно твой вопрос.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Подтверждение ветке с ледей в личку. Каждое утро! Их очень беспокоил этот вопрос. Именно твой вопрос.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 23 кві, 2021 05:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 кві, 2021 23:34
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:11
COVID-19 лечение Методические рекомендации
Официальный сайт правительства США
Исследователи утверждают, что риск тромбоза вен головного мозга после заражения COVID-19 в восемь-десять раз выше, чем после вакцинации от COVID-19.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.
В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:25
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|