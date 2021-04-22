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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3182318331843185
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Докладываю, утрення эрекция в норме.

Подтверждение ветке с ледей в личку. Каждое утро! Их очень беспокоил этот вопрос. Именно твой вопрос. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 23 кві, 2021 05:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 23:34

  yama написав:... исключить красное мясо из рациона полностью будет ошибкой; оно - источник важных микроэлементов: магния, цинка и, конечно, железа, коего нет в рыбе и белом мясе



Железо есть в спирулине.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:11

COVID-19 лечение Методические рекомендации
Официальный сайт правительства США
https://www.covid19treatmentguidelines. ... whats-new/

Исследователи утверждают, что риск тромбоза вен головного мозга после заражения COVID-19 в восемь-десять раз выше, чем после вакцинации от COVID-19.
https://www.gponline.com/cvt-risk-covid ... le/1713065
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.

В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:25

  Libo написав: Мне заранее впиндюрили вакцину от опоясывающего лишая и еще одне от гриппа. Сказали выждать не менее 2-х недель и только потом делать от ковида.
Так что я у вас чипирован по полной.

Докладываю, утрення эрекция в норме. :oops:

то вам виагру вкололи, бедное ваше окружение...
vitaliian
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Чет 22 кві, 2021 11:44
ЛОБ

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