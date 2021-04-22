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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3182318331843185
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Докладываю, утрення эрекция в норме.

Подтверждение ветке с ледей в личку. Каждое утро! Их очень беспокоил этот вопрос. Именно твой вопрос. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 23 кві, 2021 05:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 23:34

  yama написав:... исключить красное мясо из рациона полностью будет ошибкой; оно - источник важных микроэлементов: магния, цинка и, конечно, железа, коего нет в рыбе и белом мясе



Железо есть в спирулине.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:11

COVID-19 лечение Методические рекомендации
Официальный сайт правительства США
https://www.covid19treatmentguidelines. ... whats-new/

Исследователи утверждают, что риск тромбоза вен головного мозга после заражения COVID-19 в восемь-десять раз выше, чем после вакцинации от COVID-19.
https://www.gponline.com/cvt-risk-covid ... le/1713065
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.

В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:25

  Libo написав: Мне заранее впиндюрили вакцину от опоясывающего лишая и еще одне от гриппа. Сказали выждать не менее 2-х недель и только потом делать от ковида.
Так что я у вас чипирован по полной.

Докладываю, утрення эрекция в норме. :oops:

то вам виагру вкололи, бедное ваше окружение...
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За прошедшие сутки 886 000 новых случаев во всем мире. Рекорд. Когда оно прекратится уже?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

радуйтесь

https://www.unn.com.ua/ru/news/1926322- ... strazeneca
ИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украину доставили более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минздрава.


Опоясывающий лишай это "ветрянка" в народе . Прививки от ветрянки проводятся вакцинами британского и французского производства «Варилрикс» и «Окавакс».
Вспомнить бы болел не болел ...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:16

#Инсайд
Украина на пороге очередного скандала по #вакционному_кейсу.

Виктор Ляшко, пытаясь поднять свои политические акции, превысил полномочия, войдя в переговоры с COVAX и договорился о поставке вакцины. Все бы ничего, но срок годности партии, которая сегодня прибыла в нашу страну - не превышает одного месяца. Наши западные партнёры воспользовались некомпетентностью переговорщика. Теперь власти нужно срочно искать выход из кризиса.

Наш источник сообщает, что глава МОЗ Степанов готовит для президента ряд предложений по минимизации потери вакцины.

В свою очередь и ОП прорабатывает сценарии того, как превратить факап Ляшко в ситуативную победу.

Классика :lol:
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Чет 22 кві, 2021 11:44
ЛОБ

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