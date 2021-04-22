В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.
В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.
ИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украину доставили более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минздрава.
Опоясывающий лишай это "ветрянка" в народе . Прививки от ветрянки проводятся вакцинами британского и французского производства «Варилрикс» и «Окавакс». Вспомнить бы болел не болел ...
#Инсайд Украина на пороге очередного скандала по #вакционному_кейсу.
Виктор Ляшко, пытаясь поднять свои политические акции, превысил полномочия, войдя в переговоры с COVAX и договорился о поставке вакцины. Все бы ничего, но срок годности партии, которая сегодня прибыла в нашу страну - не превышает одного месяца. Наши западные партнёры воспользовались некомпетентностью переговорщика. Теперь власти нужно срочно искать выход из кризиса.
Наш источник сообщает, что глава МОЗ Степанов готовит для президента ряд предложений по минимизации потери вакцины.
В свою очередь и ОП прорабатывает сценарии того, как превратить факап Ляшко в ситуативную победу.
#Инсайд Украина на пороге очередного скандала по #вакционному_кейсу.
Виктор Ляшко, пытаясь поднять свои политические акции, превысил полномочия, войдя в переговоры с COVAX и договорился о поставке вакцины. Все бы ничего, но срок годности партии, которая сегодня прибыла в нашу страну - не превышает одного месяца. Наши западные партнёры воспользовались некомпетентностью переговорщика. Теперь власти нужно срочно искать выход из кризиса.
Наш источник сообщает, что глава МОЗ Степанов готовит для президента ряд предложений по минимизации потери вакцины.
В свою очередь и ОП прорабатывает сценарии того, как превратить факап Ляшко в ситуативную победу.
Классика
В Дие уже более 400тыс.желающих. И учитывая, что срок хранения вакцин обычно более года, то что-то я сомневаюсь в вашем источнике