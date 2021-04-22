Binimovich написав:За прошедшие сутки 886 000 новых случаев во всем мире. Рекорд. Когда оно прекратится уже?
Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населения У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы..
fler написав:У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей .
А ведь это если не ошибаюсь 25% от населения. Что совсем не мало, при этом их цифры заболевших впечатляют. Не интересовались в чем причины? Заразный штамм?
Интересовалась, конечно. Он не знает. Может Рамадан влияет - он идет с 12 апреля по 12 мая. А может еще и это правда:
fler написав:Епідемія в країнах, які використовують вакцину Sinovac, посилюється. Кількість підтверджених випадків в Чилі, Туреччині та Пакистані, які вважали за краще отримати китайську вакцину Sinovac, збільшилася. https://www.epochtimes.com.ua/novyny-sv ... lya-136181