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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3184318531863187>
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:19

Вчені Оксфордського університету оголосили про успішні випробування розробленої ними вакцини від малярії, які показали, що її ефективність становить 77%. Про це пише УНН з посиланням на BBC News.

Як зазначила команда вчених Оксфордського університету, вакцина проти малярії довела свою ефективність на 77% на перших двох етапах випробувань, і може стати серйозним проривом в боротьбі з малярією.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:43

  Binimovich написав:За прошедшие сутки 886 000 новых случаев во всем мире. Рекорд. Когда оно прекратится уже?

Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населения :shock: У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы..
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей .

А ведь это если не ошибаюсь 25% от населения. Что совсем не мало, при этом их цифры заболевших впечатляют. Не интересовались в чем причины? Заразный штамм?
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:25

  Sinbad777 написав:
  fler написав:У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей .

А ведь это если не ошибаюсь 25% от населения. Что совсем не мало, при этом их цифры заболевших впечатляют. Не интересовались в чем причины? Заразный штамм?

Интересовалась, конечно. Он не знает. Может Рамадан влияет - он идет с 12 апреля по 12 мая. :roll: А может еще и это правда:
  fler написав:Епідемія в країнах, які використовують вакцину Sinovac, посилюється. Кількість підтверджених випадків в Чилі, Туреччині та Пакистані, які вважали за краще отримати китайську вакцину Sinovac, збільшилася.
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-sv ... lya-136181
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:26

https://www.ukr.net/news/details/main/84649455.html
Наводит на размышления.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:28

  tumos написав:
  Libo написав:Докладываю, утрення эрекция в норме. :oops:

Достаточно ли доложили ? Хватило ли на вечернюю ?

Там на утреннюю еле нашкреб :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:31

  vitaliian написав:В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.

В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.

Не важно, Педалик и Степашка сказали, что скоро будем в жёлтой зоне. А на Пасху в церкви будут мерить температуру.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:32

  vitaliian написав:
  Libo написав: Мне заранее впиндюрили вакцину от опоясывающего лишая и еще одне от гриппа. Сказали выждать не менее 2-х недель и только потом делать от ковида.
Так что я у вас чипирован по полной.

Докладываю, утрення эрекция в норме. :oops:

то вам виагру вкололи, бедное ваше окружение...

Какое там окружение у холостяка...
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:34

  yama написав:радуйтесь

https://www.unn.com.ua/ru/news/1926322- ... strazeneca
ИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украину доставили более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минздрава.


Опоясывающий лишай это "ветрянка" в народе . Прививки от ветрянки проводятся вакцинами британского и французского производства «Варилрикс» и «Окавакс».
Вспомнить бы болел не болел ...

Так сдайте анализ на антитела к ветряной оспе и узнаете. Иммунитет пожизненный.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:36

  fler написав:
  Binimovich написав:За прошедшие сутки 886 000 новых случаев во всем мире. Рекорд. Когда оно прекратится уже?

Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населения :shock: У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы..

Или самые не бедные. Цены на летнюю Турцию вообще какие-то запредельные.
vetka
 
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П'ят 23 кві, 2021 15:39
ЛОБ

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