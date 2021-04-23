Binimovich написав:За прошедшие сутки 886 000 новых случаев во всем мире. Рекорд. Когда оно прекратится уже?
Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населения У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы..
fler написав:У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей .
А ведь это если не ошибаюсь 25% от населения. Что совсем не мало, при этом их цифры заболевших впечатляют. Не интересовались в чем причины? Заразный штамм?
Интересовалась, конечно. Он не знает. Может Рамадан влияет - он идет с 12 апреля по 12 мая. А может еще и это правда:
fler написав:Епідемія в країнах, які використовують вакцину Sinovac, посилюється. Кількість підтверджених випадків в Чилі, Туреччині та Пакистані, які вважали за краще отримати китайську вакцину Sinovac, збільшилася. https://www.epochtimes.com.ua/novyny-sv ... lya-136181
vitaliian написав:В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.
В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.
Не важно, Педалик и Степашка сказали, что скоро будем в жёлтой зоне. А на Пасху в церкви будут мерить температуру.
ИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украину доставили более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минздрава.
Опоясывающий лишай это "ветрянка" в народе . Прививки от ветрянки проводятся вакцинами британского и французского производства «Варилрикс» и «Окавакс». Вспомнить бы болел не болел ...
Так сдайте анализ на антитела к ветряной оспе и узнаете. Иммунитет пожизненный.
Binimovich написав:За прошедшие сутки 886 000 новых случаев во всем мире. Рекорд. Когда оно прекратится уже?
Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населения У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы..
Или самые не бедные. Цены на летнюю Турцию вообще какие-то запредельные.