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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3184318531863187 Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:51 vetka написав: fler написав: Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населения У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы.. Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населенияУ них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы..

Или самые не бедные. Цены на летнюю Турцию вообще какие-то запредельные. Или самые не бедные. Цены на летнюю Турцию вообще какие-то запредельные.

Ближе к датам вылета туроператоры попустятся, особенно когда увидят, что очереди таки нет, а путевки уже подгорают. Ближе к датам вылета туроператоры попустятся, особенно когда увидят, что очереди таки нет, а путевки уже подгорают. fler

Повідомлень: 1652 З нами з: 07.08.09 Подякував: 454 раз. Подякували: 562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:55 vetka написав: Какое там окружение у холостяка... Какое там окружение у холостяка...



А при чем тут холостяк? Тем более, когда яблони цветут и всем девчонкам хочется.



А при чем тут холостяк?Тем более, когда яблони цветут и всем девчонкам хочется. Libo 2

Повідомлень: 9671 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4214 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:10 vetka написав: Там на утреннюю еле нашкреб Там на утреннюю еле нашкреб



Кавернозное давление в норме на протяжении всего дня. 4-я степень твердости (это примерная твердость лба. ). Эталонное соотношение длинна/диаметр. Могу участвовать в выставках и показательных выступлениях. Кавернозное давление в норме на протяжении всего дня. 4-я степень твердости (это примерная твердость лба.). Эталонное соотношение длинна/диаметр.Могу участвовать в выставках и показательных выступлениях. Libo 2

Повідомлень: 9671 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4214 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:25 Libo , пока не начнёшь каждое утро ей слать, вместо "доброе утро", не поверит. Hotab

Повідомлень: 3651 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:33 Hotab написав: Libo , пока не начнёшь каждое утро ей слать, вместо "доброе утро", не поверит. , пока не начнёшь каждое утро ей слать, вместо "доброе утро", не поверит.



Ты уверен? А как потом весь день ходить будет? Разве что если сама попросит... Ты уверен? А как потом весь день ходить будет?Разве что если сама попросит... Libo 2

Повідомлень: 9671 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4214 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:35 vetka написав: vitaliian написав: В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.



Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.



В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается. В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.

Не важно, Педалик и Степашка сказали, что скоро будем в жёлтой зоне. А на Пасху в церкви будут мерить температуру. Не важно, Педалик и Степашка сказали, что скоро будем в жёлтой зоне. А на Пасху в церкви будут мерить температуру.



кто-то смотрел официальный документ - Индикатор показникив для вызначення регионов .... тестирования - идет на спад , уровень заболевания - без изменений , уровень госпитализации идет на спад , уровень завантеженности коек на спад . кто-то смотрел официальный документ - Индикатор показникив для вызначення регионов .... тестирования - идет на спад , уровень заболевания - без изменений , уровень госпитализации идет на спад , уровень завантеженности коек на спад . moldashavanin

Повідомлень: 782 З нами з: 22.07.11 Подякував: 277 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3184318531863187 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7450 1781743

ЛОБ П'ят 23 кві, 2021 15:39