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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:51
vetka написав: fler написав:
Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населения
У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы..
Или самые не бедные. Цены на летнюю Турцию вообще какие-то запредельные.
Ближе к датам вылета туроператоры попустятся, особенно когда увидят, что очереди таки нет, а путевки уже подгорают.
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fler
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:55
vetka написав:
Какое там окружение у холостяка...
А при чем тут холостяк?
Тем более, когда яблони цветут и всем девчонкам хочется.
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Libo
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:10
vetka написав:
Там на утреннюю еле нашкреб
Кавернозное давление в норме на протяжении всего дня. 4-я степень твердости (это примерная твердость лба.
). Эталонное соотношение длинна/диаметр.
Могу участвовать в выставках и показательных выступлениях.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:25
Libo , пока не начнёшь каждое утро ей слать, вместо "доброе утро", не поверит.
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Hotab
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:33
Hotab написав:Libo
, пока не начнёшь каждое утро ей слать, вместо "доброе утро", не поверит.
Ты уверен? А как потом весь день ходить будет?
Разве что если сама попросит...
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Libo
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:35
vetka написав: vitaliian написав:
В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.
В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.
Не важно, Педалик и Степашка сказали, что скоро будем в жёлтой зоне. А на Пасху в церкви будут мерить температуру.
кто-то смотрел официальный документ - Индикатор показникив для вызначення регионов .... тестирования - идет на спад , уровень заболевания - без изменений , уровень госпитализации идет на спад , уровень завантеженности коек на спад .
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moldashavanin
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