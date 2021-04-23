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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3184318531863187
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:51

  vetka написав:
  fler написав:Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населения :shock: У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы..

Или самые не бедные. Цены на летнюю Турцию вообще какие-то запредельные.

Ближе к датам вылета туроператоры попустятся, особенно когда увидят, что очереди таки нет, а путевки уже подгорают.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:55

  vetka написав:Какое там окружение у холостяка...


А при чем тут холостяк? :roll: Тем более, когда яблони цветут и всем девчонкам хочется. :oops:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:10

  vetka написав:Там на утреннюю еле нашкреб :mrgreen:


Кавернозное давление в норме на протяжении всего дня. 4-я степень твердости (это примерная твердость лба. :roll:). Эталонное соотношение длинна/диаметр.:oops: Могу участвовать в выставках и показательных выступлениях. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:25

Libo , пока не начнёшь каждое утро ей слать, вместо "доброе утро", не поверит.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:33

  Hotab написав:Libo , пока не начнёшь каждое утро ей слать, вместо "доброе утро", не поверит.


Ты уверен? А как потом весь день ходить будет? :roll: Разве что если сама попросит... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:35

  vetka написав:
  vitaliian написав:В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.

В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.

Не важно, Педалик и Степашка сказали, что скоро будем в жёлтой зоне. А на Пасху в церкви будут мерить температуру.


кто-то смотрел официальный документ - Индикатор показникив для вызначення регионов .... тестирования - идет на спад , уровень заболевания - без изменений , уровень госпитализации идет на спад , уровень завантеженности коек на спад .
moldashavanin
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П'ят 23 кві, 2021 15:39
ЛОБ

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