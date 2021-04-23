fler написав:Вчера общалась со своим другом из Турции. Говорит, что Турция уже обогнала Бразилию и Индию по кол-ву заболевших на 1 млн. населения У них уже полностью вакцинированы 20 млн. человек, включая всех пожилых людей ... Сам он (60лет) тоже уже получил две дозы Sinovac и ограничил круг контактов до минимума - уехал в свой дом в Бодрум. Вероятно, в Турцию в этом году поедут только самые рисковые туристы..
Или самые не бедные. Цены на летнюю Турцию вообще какие-то запредельные.
Ближе к датам вылета туроператоры попустятся, особенно когда увидят, что очереди таки нет, а путевки уже подгорают.
Кавернозное давление в норме на протяжении всего дня. 4-я степень твердости (это примерная твердость лба. ). Эталонное соотношение длинна/диаметр. Могу участвовать в выставках и показательных выступлениях.
vitaliian написав:В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.
В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.
Не важно, Педалик и Степашка сказали, что скоро будем в жёлтой зоне. А на Пасху в церкви будут мерить температуру.
кто-то смотрел официальный документ - Индикатор показникив для вызначення регионов .... тестирования - идет на спад , уровень заболевания - без изменений , уровень госпитализации идет на спад , уровень завантеженности коек на спад .
vitaliian написав:В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом. За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.
В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.
Не важно, Педалик и Степашка сказали, что скоро будем в жёлтой зоне. А на Пасху в церкви будут мерить температуру.
кто-то смотрел официальный документ - Индикатор показникив для вызначення регионов .... тестирования - идет на спад , уровень заболевания - без изменений , уровень госпитализации идет на спад , уровень завантеженности коек на спад .
Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і Україні https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/germany https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/ Файл Дата.хлсх Вік_Німеччина _Україна 0-9 ______ 13 ___ 15 10-19 _____ 6 ___ 22 20-29 ___ 61 ___ 127 30-39 ___ 169 ___ 616 40-49 ___ 500 ___ 1681 50-59 ___ 2260 ___ 4679 60-69 ___ 6547 ___ 10890 70-79 ___ 15800 ___ 11108 80-89 ___ 36861 ___ 6832 90-99 ___ 17875 ___ 725 Загальна___80092 ___ 36695 Середній вік_ 81,86 ___ 68,96 Цікаво просто Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пургу гнати. Адже в Німеччині не середня а переважна кількість смертей в групі 80-89...тобто середній вік переважної кількості померлих83+
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 23 кві, 2021 22:05, всього редагувалось 1 раз.