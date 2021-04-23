За что надо Хотабу извиниться?
И кто средний возраст считал? Великий математик?))
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:09
Особисто мені - твої вибачення до 5-ї точки...
А от я ти будеш жити повністю обпльований..Я може й математик не великий ,але 5 класів середньої школи всі закінчували , тому взявши з тих же файлів ще й кількісний зріз населення по віковим групам - порахувати середнє зможе трійочник по математиці...Те що ти цього зробити не можеш - це сором для твого вчителя.
Ти ж як я бачу з тих кому ... в очі,а вони розповідають що це роса.
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