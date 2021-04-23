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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3185318631873188 Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пург Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пург

За что надо Хотабу извиниться?

И кто средний возраст считал? Великий математик?)) За что надо Хотабу извиниться?И кто средний возраст считал? Великий математик?)) Hotab

Повідомлень: 3653 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:09 Hotab написав: budivelnik написав: Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і Україні

https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/germany

https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/

Файл Дата.хлсх

Вік_Німеччина _Україна

0-9 ______ 13 ___ 15

10-19 _____ 6 ___ 22

20-29 ___ 61 ___ 127

30-39 ___ 169 ___ 616

40-49 ___ 500 ___ 1681

50-59 ___ 2260 ___ 4679

60-69 ___ 6547 ___ 10890

70-79 ___ 15800 ___ 11108

80-89 ___ 36861 ___ 6832

90-99 ___ 17875 ___ 725

Загальна___80092 ___ 36695

Середній вік_ 81,86 ___ 68,96

Цікаво просто

Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пургу гнати.

Адже в Німеччині не середня а переважна кількість смертей в групі 80-89...тобто середній вік переважної кількості померлих83+ Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і УкраїніФайл Дата.хлсхВік_Німеччина _Україна0-9 ______ 13 ___ 1510-19 _____ 6 ___ 2220-29 ___ 61 ___ 12730-39 ___ 169 ___ 61640-49 ___ 500 ___ 168150-59 ___ 2260 ___ 467960-69 ___ 6547 ___ 1089070-79 ___ 15800 ___ 11108___ 683290-99 ___ 17875 ___ 725Загальна___80092 ___ 36695Цікаво простоХотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пургу гнати.Адже в Німеччині не середня а переважна кількість смертей в групі 80-89...тобто середній вік переважної кількості померлих83+

За что надо Хотабу извиниться?

И кто средний возраст считал? Великий математик?)) За что надо Хотабу извиниться?И кто средний возраст считал? Великий математик?)) Особисто мені - твої вибачення до 5-ї точки...

А от я ти будеш жити повністю обпльований..Я може й математик не великий ,але 5 класів середньої школи всі закінчували , тому взявши з тих же файлів ще й кількісний зріз населення по віковим групам - порахувати середнє зможе трійочник по математиці...Те що ти цього зробити не можеш - це сором для твого вчителя.

Ти ж як я бачу з тих кому ... в очі,а вони розповідають що це роса. Особисто мені - твої вибачення до 5-ї точки...А от я ти будеш жити повністю обпльований..Я може й математик не великий ,але 5 класів середньої школи всі закінчували , тому взявши з тих же файлів ще й кількісний зріз населення по віковим групам - порахувати середнє зможе трійочник по математиці...Те що ти цього зробити не можеш - це сором для твого вчителя.Ти ж як я бачу з тих кому ... в очі,а вони розповідають що це роса. budivelnik

Повідомлень: 24358 З нами з: 15.01.09 Подякував: 207 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3185318631873188 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7452 1781857

ЛОБ П'ят 23 кві, 2021 22:11