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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3185318631873188
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пург

За что надо Хотабу извиниться?
И кто средний возраст считал? Великий математик?))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:09

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і Україні
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/germany
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/
Файл Дата.хлсх
Вік_Німеччина _Україна
0-9 ______ 13 ___ 15
10-19 _____ 6 ___ 22
20-29 ___ 61 ___ 127
30-39 ___ 169 ___ 616
40-49 ___ 500 ___ 1681
50-59 ___ 2260 ___ 4679
60-69 ___ 6547 ___ 10890
70-79 ___ 15800 ___ 11108
80-89 ___ 36861 ___ 6832
90-99 ___ 17875 ___ 725
Загальна___80092 ___ 36695
Середній вік_ 81,86 ___ 68,96
Цікаво просто
Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пургу гнати.
Адже в Німеччині не середня а переважна кількість смертей в групі 80-89...тобто середній вік переважної кількості померлих83+

За что надо Хотабу извиниться?
И кто средний возраст считал? Великий математик?))
Особисто мені - твої вибачення до 5-ї точки...
А от я ти будеш жити повністю обпльований..Я може й математик не великий ,але 5 класів середньої школи всі закінчували , тому взявши з тих же файлів ще й кількісний зріз населення по віковим групам - порахувати середнє зможе трійочник по математиці...Те що ти цього зробити не можеш - це сором для твого вчителя.
Ти ж як я бачу з тих кому ... в очі,а вони розповідають що це роса.
budivelnik
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  #<1 ... 3185318631873188
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