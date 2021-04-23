budivelnik написав:Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і Україні https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/germany https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/ Файл Дата.хлсх Вік_Німеччина _Україна 0-9 ______ 13 ___ 15 10-19 _____ 6 ___ 22 20-29 ___ 61 ___ 127 30-39 ___ 169 ___ 616 40-49 ___ 500 ___ 1681 50-59 ___ 2260 ___ 4679 60-69 ___ 6547 ___ 10890 70-79 ___ 15800 ___ 11108 80-89 ___ 36861 ___ 6832 90-99 ___ 17875 ___ 725 Загальна___80092 ___ 36695 Середній вік_ 81,86 ___ 68,96 Цікаво просто Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пургу гнати. Адже в Німеччині не середня а переважна кількість смертей в групі 80-89...тобто середній вік переважної кількості померлих83+
За что надо Хотабу извиниться? И кто средний возраст считал? Великий математик?))
Особисто мені - твої вибачення до 5-ї точки... А от як ти будеш жити повністю обпльований..Я може й математик не великий ,але 5 класів середньої школи всі закінчували , тому взявши з тих же файлів ще й кількісний зріз населення по віковим групам - порахувати середнє зможе трійочник по математиці...Те що ти цього зробити не можеш - це сором для твого вчителя. Ти ж як я бачу з тих кому ... в очі,а вони розповідають що це роса.
budivelnik , я не умею разгадывать ребусы, которые креативят нелогичные люди без знаний математики))
Что там хотелось сказать?? Взрослый дед же,не девушка, чтоб напускать таинственности и загадками говорить. Что там?)) Если это неуклюжая попытка отбелиться за ту ересь,что здесь с вашей учетки неслась пару недель, то нет)). Слабовато. Не засчитываю)).
.... Все бы ничего, но срок годности партии, которая сегодня прибыла в нашу страну - не превышает одного месяца. Наши западные партнёры воспользовались некомпетентностью переговорщика. Теперь власти нужно срочно искать выход из кризиса. .....
Классика
В Дие уже более 400тыс.желающих. И учитывая, что срок хранения вакцин обычно более года, то что-то я сомневаюсь в вашем источнике
Не знаю, какой срок хранения данной вакцины, и даже не очень важно, сколько желающих записано в Дии, но использовать за месяц 400 тыс доз, когда вакцинация идёт уже не первый день, по-моему, вообще не проблема.