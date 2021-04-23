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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3185318631873188
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пург

За что надо Хотабу извиниться?
И кто средний возраст считал? Великий математик?))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:09

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і Україні
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/germany
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/
Файл Дата.хлсх
Вік_Німеччина _Україна
0-9 ______ 13 ___ 15
10-19 _____ 6 ___ 22
20-29 ___ 61 ___ 127
30-39 ___ 169 ___ 616
40-49 ___ 500 ___ 1681
50-59 ___ 2260 ___ 4679
60-69 ___ 6547 ___ 10890
70-79 ___ 15800 ___ 11108
80-89 ___ 36861 ___ 6832
90-99 ___ 17875 ___ 725
Загальна___80092 ___ 36695
Середній вік_ 81,86 ___ 68,96
Цікаво просто
Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пургу гнати.
Адже в Німеччині не середня а переважна кількість смертей в групі 80-89...тобто середній вік переважної кількості померлих83+

За что надо Хотабу извиниться?
И кто средний возраст считал? Великий математик?))
Особисто мені - твої вибачення до 5-ї точки...
А от як ти будеш жити повністю обпльований..Я може й математик не великий ,але 5 класів середньої школи всі закінчували , тому взявши з тих же файлів ще й кількісний зріз населення по віковим групам - порахувати середнє зможе трійочник по математиці...Те що ти цього зробити не можеш - це сором для твого вчителя.
Ти ж як я бачу з тих кому ... в очі,а вони розповідають що це роса.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:29

budivelnik , я не умею разгадывать ребусы, которые креативят нелогичные люди без знаний математики))

Что там хотелось сказать??
Взрослый дед же,не девушка, чтоб напускать таинственности и загадками говорить. Что там?))
Если это неуклюжая попытка отбелиться за ту ересь,что здесь с вашей учетки неслась пару недель, то нет)). Слабовато. Не засчитываю)).
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:37

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:
....
Все бы ничего, но срок годности партии, которая сегодня прибыла в нашу страну - не превышает одного месяца. Наши западные партнёры воспользовались некомпетентностью переговорщика. Теперь власти нужно срочно искать выход из кризиса.
.....

Классика :lol:

В Дие уже более 400тыс.желающих. И учитывая, что срок хранения вакцин обычно более года, то что-то я сомневаюсь в вашем источнике ;)

Не знаю, какой срок хранения данной вакцины, и даже не очень важно, сколько желающих записано в Дии, но использовать за месяц 400 тыс доз, когда вакцинация идёт уже не первый день, по-моему, вообще не проблема.
Волна на ровном месте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:49

Профессор медицинской статистики и эпидемиологии в Оксфорде Сара Уокер заявила, что Великобритания «перешла от пандемии к эндемической ситуации», когда вирус циркулирует на низком контролируемом уровне.

Результаты первого масштабного исследования показали, что вакцины помогают сокращать как симптоматические, так и бессимптомные случаи заболевания ковидом. В исследовании, которое проводили с 1 декабря 2020 года по 3 апреля 2021-го, приняли участие более 373 тысяч человек. Выяснилось, что уже через три недели после получения первой дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca симптоматические инфекции снизились на 74%, бессимптомные — на 57%. А после двух доз заболеваемость ковидом с симптомами сократилась на 90%.

Открытие школ и магазинов не привело к ухудшению ситуации. Заболеваемость снизилась на 7% за неделю, смертность — на 26%, госпитализации — на 19%. Более того, по данным Управления национальной статистики, коронавирус перестал быть самой частой причиной смерти жителей Великобритании впервые с прошлого октября.


И это сейчас только 45-50 летних вакцинируют первой дозой.
Ну и видел что старше 60 вакцинированы на 95%, считать от чего они скорее умрут - от побочки вакцины или от ковида они похоже умеют хорошо.

В местном шоппинг центре поставили будку где роздают и принимают ПЦР тесты, призывают тестироваться даже если нет симптомов. Боятся распостранения южноафриканского штамма.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 00:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Волна на ровном месте.

На сране_юа захотелось хайпа. Хорошо, что есть такие

которые всегда подставят дружеское плечо. )))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 00:49

  Binimovich написав:
vetka написав:https://www.ukr.net/news/details/main/84649455.html
Наводит на размышления.
А деньги где наскребут на компенсацию?
1000 грн в день военным тоже обещали, и за сожженную технику..

Просто будут отмазываться, не будет подтверждения, что от вакцинации. Кому надо могут делать, так у нас часто работает. Беседовал с людьми с инвалидностью, бардак.
Слышал, что кто-то требовал справку, что ковидный, не давали.
Proofy
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П'ят 23 кві, 2021 22:11
ЛОБ

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