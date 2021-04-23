Профессор медицинской статистики и эпидемиологии в Оксфорде Сара Уокер заявила, что Великобритания «перешла от пандемии к эндемической ситуации», когда вирус циркулирует на низком контролируемом уровне.



Результаты первого масштабного исследования показали, что вакцины помогают сокращать как симптоматические, так и бессимптомные случаи заболевания ковидом. В исследовании, которое проводили с 1 декабря 2020 года по 3 апреля 2021-го, приняли участие более 373 тысяч человек. Выяснилось, что уже через три недели после получения первой дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca симптоматические инфекции снизились на 74%, бессимптомные — на 57%. А после двух доз заболеваемость ковидом с симптомами сократилась на 90%.



Открытие школ и магазинов не привело к ухудшению ситуации. Заболеваемость снизилась на 7% за неделю, смертность — на 26%, госпитализации — на 19%. Более того, по данным Управления национальной статистики, коронавирус перестал быть самой частой причиной смерти жителей Великобритании впервые с прошлого октября.