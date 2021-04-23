budivelnik написав:Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і Україні https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/germany https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/ Файл Дата.хлсх Вік_Німеччина _Україна 0-9 ______ 13 ___ 15 10-19 _____ 6 ___ 22 20-29 ___ 61 ___ 127 30-39 ___ 169 ___ 616 40-49 ___ 500 ___ 1681 50-59 ___ 2260 ___ 4679 60-69 ___ 6547 ___ 10890 70-79 ___ 15800 ___ 11108 80-89 ___ 36861 ___ 6832 90-99 ___ 17875 ___ 725 Загальна___80092 ___ 36695 Середній вік_ 81,86 ___ 68,96 Цікаво просто Хотаб вибачиться чи й далі продовжуватиме пургу гнати. Адже в Німеччині не середня а переважна кількість смертей в групі 80-89...тобто середній вік переважної кількості померлих83+
За что надо Хотабу извиниться? И кто средний возраст считал? Великий математик?))
Особисто мені - твої вибачення до 5-ї точки... А от як ти будеш жити повністю обпльований..Я може й математик не великий ,але 5 класів середньої школи всі закінчували , тому взявши з тих же файлів ще й кількісний зріз населення по віковим групам - порахувати середнє зможе трійочник по математиці...Те що ти цього зробити не можеш - це сором для твого вчителя. Ти ж як я бачу з тих кому ... в очі,а вони розповідають що це роса.
budivelnik , я не умею разгадывать ребусы, которые креативят нелогичные люди без знаний математики))
Что там хотелось сказать?? Взрослый дед же,не девушка, чтоб напускать таинственности и загадками говорить. Что там?)) Если это неуклюжая попытка отбелиться за ту ересь,что здесь с вашей учетки неслась пару недель, то нет)). Слабовато. Не засчитываю)).
.... Все бы ничего, но срок годности партии, которая сегодня прибыла в нашу страну - не превышает одного месяца. Наши западные партнёры воспользовались некомпетентностью переговорщика. Теперь власти нужно срочно искать выход из кризиса. .....
Классика
В Дие уже более 400тыс.желающих. И учитывая, что срок хранения вакцин обычно более года, то что-то я сомневаюсь в вашем источнике
Не знаю, какой срок хранения данной вакцины, и даже не очень важно, сколько желающих записано в Дии, но использовать за месяц 400 тыс доз, когда вакцинация идёт уже не первый день, по-моему, вообще не проблема. Волна на ровном месте.
Профессор медицинской статистики и эпидемиологии в Оксфорде Сара Уокер заявила, что Великобритания «перешла от пандемии к эндемической ситуации», когда вирус циркулирует на низком контролируемом уровне.
Результаты первого масштабного исследования показали, что вакцины помогают сокращать как симптоматические, так и бессимптомные случаи заболевания ковидом. В исследовании, которое проводили с 1 декабря 2020 года по 3 апреля 2021-го, приняли участие более 373 тысяч человек. Выяснилось, что уже через три недели после получения первой дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca симптоматические инфекции снизились на 74%, бессимптомные — на 57%. А после двух доз заболеваемость ковидом с симптомами сократилась на 90%.
Открытие школ и магазинов не привело к ухудшению ситуации. Заболеваемость снизилась на 7% за неделю, смертность — на 26%, госпитализации — на 19%. Более того, по данным Управления национальной статистики, коронавирус перестал быть самой частой причиной смерти жителей Великобритании впервые с прошлого октября.
И это сейчас только 45-50 летних вакцинируют первой дозой. Ну и видел что старше 60 вакцинированы на 95%, считать от чего они скорее умрут - от побочки вакцины или от ковида они похоже умеют хорошо.
В местном шоппинг центре поставили будку где роздают и принимают ПЦР тесты, призывают тестироваться даже если нет симптомов. Боятся распостранения южноафриканского штамма.
vetka написав:https://www.ukr.net/news/details/main/84649455.html Наводит на размышления.
А деньги где наскребут на компенсацию? 1000 грн в день военным тоже обещали, и за сожженную технику..
Просто будут отмазываться, не будет подтверждения, что от вакцинации. Кому надо могут делать, так у нас часто работает. Беседовал с людьми с инвалидностью, бардак. Слышал, что кто-то требовал справку, что ковидный, не давали.
Libo написав:Идите вакцинироваться и на работу. А они на компенсацию дрочат, попрошайки и тунеядцы.
Є завдання важливіші ніж нудна робота:
Пандемія коронавіруса поступово вбиває здорове статеве життя. Про це говорять дані опитування, проведеного Університетом Кінсі в Індіані, США, згідно з якими про зниження інтересу до сексу заявило 40% респондентів. Подібні результати фіксуються в різних куточках світу, часом викликаючи велике занепокоєння у влади держав. Самоізоляція, комендантська година і інші карантинні обмеження ставлять під загрозу демографічну ситуацію, що особливо актуально в Європі. Наприклад, в Іспанії та Італії за підсумками 2020 року було зафіксовано падіння народжуваності на цілих 20%. https://shopping.nv.ua/ukr/*** ... 54317.html
Так що якщо у Вас побічка, що викликала гіперфункцію, то рятуйте ситуацію. Головне, щоб без тромбів.