Бредишь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 06:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 24 кві, 2021 08:01
А можно поинтересоваться у модератора, клоном кого оказалась наша Леди?))
Так символично, что она юморила, что Либо= Хотаб, будучи сама клоном)).
Может тут по факту и диссидентов то 1 или 2, но создают здесь массовку)).
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