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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3186318731883189
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 06:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Идите вакцинироваться и на работу. А они на компенсацию дрочат, попрошайки и тунеядцы.

Бредишь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:30

andrein
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:53

andrein ,

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Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 08:01

А можно поинтересоваться у модератора, клоном кого оказалась наша Леди?))
Так символично, что она юморила, что Либо= Хотаб, будучи сама клоном)).
Может тут по факту и диссидентов то 1 или 2, но создают здесь массовку)).
Hotab
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