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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3186318731883189
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 06:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Идите вакцинироваться и на работу. А они на компенсацию дрочат, попрошайки и тунеядцы.

Бредишь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:30

andrein
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andrein ,

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Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 08:01

А можно поинтересоваться у модератора, клоном кого оказалась наша Леди?))
Неужели Ветки? :lol:
Они так мило спорили между собой и поддерживали друг друга. Это была шиза? :lol:
Так символично, что Леди юморила, что Либо= Хотаб, будучи сама клоном)).
Может тут по факту и диссидентов то 1 или 2, но создают здесь массовку)).
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:01

  andrein написав:


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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:45

Во Франции согласно статистике 15 апреля резко выздоровело от ковида 3 693 179 человек :)

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france/

День Святого Януария?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:48

  Вкладчик1234 написав:
  andrein написав:


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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:51

  Ой+ написав:Пандемія коронавіруса поступово вбиває здорове статеве життя.


Свято место пусто не бывает. Просто одинокие перешли на порносайты и онанизм.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:05

  budivelnik написав:Офіційна інформація ... по смертям [-яХ] від ковіду по віковим [-иХ] групам [-аХ] в Німеччині і Україні

Аби бути точним, як статистика...
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:09

  centurionus написав:
  budivelnik написав:Офіційна інформація ... по смертям [-яХ] від ковіду по віковим [-иХ] групам [-аХ] в Німеччині і Україні

Аби бути точним, як статистика...

Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення. :lol:

Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". :roll:
Hotab
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