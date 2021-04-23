Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 06:56
Libo написав:
Идите вакцинироваться и на работу. А они на компенсацию дрочат, попрошайки и тунеядцы.
Бредишь.
BIGor
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Додано: Суб 24 кві, 2021 07:30
andrein
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Додано: Суб 24 кві, 2021 07:53
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Hotab
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Додано: Суб 24 кві, 2021 08:01
А можно поинтересоваться у модератора, клоном кого оказалась наша Леди?))
Неужели Ветки?
Они так мило спорили между собой и поддерживали друг друга. Это была шиза?
Так символично, что Леди юморила, что Либо= Хотаб, будучи сама клоном)).
Может тут по факту и диссидентов то 1 или 2, но создают здесь массовку)).
Hotab
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Додано: Суб 24 кві, 2021 09:01
andrein написав:
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Додано: Суб 24 кві, 2021 09:45
Во Франции согласно статистике 15 апреля резко выздоровело от ковида 3 693 179 человек
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france/
День Святого Януария?
kluychkooleg
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Додано: Суб 24 кві, 2021 09:51
Ой+ написав:
Пандемія коронавіруса поступово вбиває здорове статеве життя.
Свято место пусто не бывает. Просто одинокие перешли на порносайты и онанизм.
kluychkooleg
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Додано: Суб 24 кві, 2021 10:05
budivelnik написав:
Офіційна інформація ... по смертям
[-яХ
] від ковіду по віковим
[-иХ]
групам
[-аХ]
в Німеччині і Україні
Аби бути точним, як статистика...
centurionus
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Додано: Суб 24 кві, 2021 10:09
centurionus написав: budivelnik написав:
Офіційна інформація ... по смертям
[-яХ
] від ковіду по віковим
[-иХ]
групам
[-аХ]
в Німеччині і Україні
Аби бути точним, як статистика...
Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення.
Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування".
Hotab
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