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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3187318831893190
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:43

  Hotab написав:
  centurionus написав:
  budivelnik написав:Офіційна інформація ... по смертям [-яХ] від ковіду по віковим [-иХ] групам [-аХ] в Німеччині і Україні
Аби бути точним, як статистика...
Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення. :lol: Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". :roll:
Дурнику
Ти ж знаєш що твоі вибрики розкидані на останніх 30 сторінках цієї гілки і я з легкістю знайду де ти писав прямо протилежні речі....
Просто для троля яким ти є,зайве згадування про його писанину-це бальзам на душу...
Тому я буди писати те що вважаю за потрібне, а ти з сектою ковідістериків й далі перемивай мої кісточки..
До речі, цікаві факти
1 Німеччина в якої краща медицина і краща тривалість життя - від ковіду втратила на 10% більше населення на 1 млн мешканців ніж Україна
2 До групи в 60-69 років - Україна втрачала на 1 млн свого населення - в 4 рази більше людей від ковіду ніж Німеччина...
Ти звичайно слово висновок не розумієш
Але висновок з цього можна зробити наступний
Ковід - хвороба яка в основному вбиває тих , в кого вік вищий ніж середній по Державі.
Для тих хто хоче перевірити п1 і п2 - ще раз табличка
Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і Україні
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/germany
https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/
Файл Дата.хлсх
Вік_Німеччина _Україна
__80 млн населення__40 млн населення
0-9 ______ 13 ___ 15
10-19 _____ 6 ___ 22
20-29 ___ 61 ___ 127
30-39 ___ 169 ___ 616
40-49 ___ 500 ___ 1681
50-59 ___ 2260 ___ 4679
60-69 ___ 6547 ___ 10890
70-79 ___ 15800 ___ 11108
80-89 ___ 36861 ___ 6832
90-99 ___ 17875 ___ 725
Загальна___80092 ___ 36695
Середній вік_ 81,86 ___ 68,96

ПС
Такі таблички можна створити ще й по Італії,Австрії і так далі...
Але хіба ковідістерикам це цікаво?
Вони на своїй хвилі....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ти ж знаєш що твоі вибрики розкидані на останніх 30 сторінках цієї гілки і я з легкістю знайду де ти писав прямо протилежні речі....

Ми ж знаємо, що якби щось було, то давно б приніс. :)
Але я пишу лише факти, а брехню, фантазії , домисли, власні формули ,від яких Лобачевський повертається в гробу - це у нас хліб Будівельника)).

  budivelnik написав:Але висновок з цього можна зробити наступний
Ковід - хвороба яка в основному вбиває тих , в кого вік вищий ніж середній по Державі.

Не виключено. Хоча в кожній країні по-різному. І що нам робити з цією інформацією?)))
Чи вона подана лише для того, щоб хоч чимось розбавити дурниці,яких 90% ллється з вашої обліківки?))
Формула по обрахунку середньої тривалості життя від Будівельника


СПЖ(cvd) = (СПЖ*100%+ СВКС*%cvd)/(100%+%cvd)

робоча в цьому випадку?)) Чи дає збій?)))
Що там Німеччина з їх 83 (чи по вашому 81.8, знайдених з точністю до 10 років :lol: ) роками смертників-ковідників? У них зростання середньої тривалості,падіння, без змін?)) Як там формула?))
P.S. Пояснення щодо формули великого математика Будівельника пару сторінок раніше)))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 кві, 2021 11:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:58

budivelnik ,
ПС
Такі таблички можна створити ще й по Італії,Австрії і так далі...


З якою точністю ці таблички? :lol:
Краще , ніж у держстату Німеччини, чи гірші?)))
І чим метод описаний вами - порічно відрізняється від методу запропонованого навіть не будівельником а математикою приблизно 5-го класу

(80+89)/2=84,5 - середній....

Тільки різницею в точності....


Так у кого точніше? У німців з результатом в 83 роки,чи у Будівельника на глазок з прикінцевим результатом спочатку 78,5 років а потім 81.8 років? :lol:

А головне що нам робити з будівельниківськими приблизними результатами, і що не робити з точними німецькими?))
Що сказати хотів?))

І нарешті, що там з методами будевельника складати разом відсотки летальнтсті, і відсотки вікових груп?))
Воно ще там, кілька сторінок назад, вкарбовано навіки для потомків, чи вже прибрав маячню? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:48

  Ой+ написав:
  Libo написав:Идите вакцинироваться и на работу. А они на компенсацию дрочат, попрошайки и тунеядцы.


Є завдання важливіші ніж нудна робота:
Пандемія коронавіруса поступово вбиває здорове статеве життя. Про це говорять дані опитування, проведеного Університетом Кінсі в Індіані, США, згідно з якими про зниження інтересу до сексу заявило 40% респондентів.
Подібні результати фіксуються в різних куточках світу, часом викликаючи велике занепокоєння у влади держав. Самоізоляція, комендантська година і інші карантинні обмеження ставлять під загрозу демографічну ситуацію, що особливо актуально в Європі. Наприклад, в Іспанії та Італії за підсумками 2020 року було зафіксовано падіння народжуваності на цілих 20%. https://shopping.nv.ua/ukr/***/***.html


Так що якщо у Вас побічка, що викликала гіперфункцію, то рятуйте ситуацію. Головне, щоб без тромбів.

Потребление сокращается, "поголовье" сокращается, "природа очищается".

То, о чём давно говорилось: ресурсы планеты при текущем потреблении и технологическом укладе исчерпались бы при нашей жизни.

Поэтому сокращение потребления и "поголовья" происходит "добровольно-принудительно"
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