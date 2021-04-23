budivelnik написав:Офіційна інформація ... по смертям [-яХ] від ковіду по віковим [-иХ] групам [-аХ] в Німеччині і Україні
Аби бути точним, як статистика...
Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення. Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування".
Дурнику Ти ж знаєш що твоі вибрики розкидані на останніх 30 сторінках цієї гілки і я з легкістю знайду де ти писав прямо протилежні речі.... Просто для троля яким ти є,зайве згадування про його писанину-це бальзам на душу... Тому я буди писати те що вважаю за потрібне, а ти з сектою ковідістериків й далі перемивай мої кісточки.. До речі, цікаві факти 1 Німеччина в якої краща медицина і краща тривалість життя - від ковіду втратила на 10% більше населення на 1 млн мешканців ніж Україна 2 До групи в 60-69 років - Україна втрачала на 1 млн свого населення - в 4 рази більше людей від ковіду ніж Німеччина... Ти звичайно слово висновок не розумієш Але висновок з цього можна зробити наступний Ковід - хвороба яка в основному вбиває тих , в кого вік вищий ніж середній по Державі. Для тих хто хоче перевірити п1 і п2 - ще раз табличка Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і Україні https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/germany https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/ Файл Дата.хлсх Вік_Німеччина _Україна __80 млн населення__40 млн населення 0-9 ______ 13 ___ 15 10-19 _____ 6 ___ 22 20-29 ___ 61 ___ 127 30-39 ___ 169 ___ 616 40-49 ___ 500 ___ 1681 50-59 ___ 2260 ___ 4679 60-69 ___ 6547 ___ 10890 70-79 ___ 15800 ___ 11108 80-89 ___ 36861 ___ 6832 90-99 ___ 17875 ___ 725 Загальна___80092 ___ 36695 Середній вік_ 81,86 ___ 68,96
ПС Такі таблички можна створити ще й по Італії,Австрії і так далі... Але хіба ковідістерикам це цікаво? Вони на своїй хвилі....
budivelnik написав:Ти ж знаєш що твоі вибрики розкидані на останніх 30 сторінках цієї гілки і я з легкістю знайду де ти писав прямо протилежні речі....
Ми ж знаємо, що якби щось було, то давно б приніс. Але я пишу лише факти, а брехню, фантазії , домисли, власні формули ,від яких Лобачевський повертається в гробу - це у нас хліб Будівельника)).
budivelnik написав:Але висновок з цього можна зробити наступний Ковід - хвороба яка в основному вбиває тих , в кого вік вищий ніж середній по Державі.
Не виключено. Хоча в кожній країні по-різному. І що нам робити з цією інформацією?))) Чи вона подана лише для того, щоб хоч чимось розбавити дурниці,яких 90% ллється з вашої обліківки?)) Формула по обрахунку середньої тривалості життя від Будівельника
СПЖ(cvd) = (СПЖ*100%+ СВКС*%cvd)/(100%+%cvd)
робоча в цьому випадку?)) Чи дає збій?))) Що там Німеччина з їх 83 (чи по вашому 81.8, знайдених з точністю до 10 років ) роками смертників-ковідників? У них зростання середньої тривалості,падіння, без змін?)) Як там формула?)) P.S. Пояснення щодо формули великого математика Будівельника пару сторінок раніше)))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 кві, 2021 11:15, всього редагувалось 3 разів.
Libo написав:Идите вакцинироваться и на работу. А они на компенсацию дрочат, попрошайки и тунеядцы.
Є завдання важливіші ніж нудна робота:
Пандемія коронавіруса поступово вбиває здорове статеве життя. Про це говорять дані опитування, проведеного Університетом Кінсі в Індіані, США, згідно з якими про зниження інтересу до сексу заявило 40% респондентів. Подібні результати фіксуються в різних куточках світу, часом викликаючи велике занепокоєння у влади держав. Самоізоляція, комендантська година і інші карантинні обмеження ставлять під загрозу демографічну ситуацію, що особливо актуально в Європі. Наприклад, в Іспанії та Італії за підсумками 2020 року було зафіксовано падіння народжуваності на цілих 20%. https://shopping.nv.ua/ukr/***/***.html
Так що якщо у Вас побічка, що викликала гіперфункцію, то рятуйте ситуацію. Головне, щоб без тромбів.