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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3187318831893190 Додано: Суб 24 кві, 2021 10:43 Hotab написав: centurionus написав: budivelnik написав: Офіційна інформація ... по смертям [-яХ] від ковіду по віковим [-иХ] групам [-аХ] в Німеччині і Україні Офіційна інформація ... по смертям] від ковіду по віковимгрупамв Німеччині і Україні Аби бути точним, як статистика... Аби бути точним, як статистика... Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення. Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення.Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". Дурнику

Ти ж знаєш що твоі вибрики розкидані на останніх 30 сторінках цієї гілки і я з легкістю знайду де ти писав прямо протилежні речі....

Просто для троля яким ти є,зайве згадування про його писанину-це бальзам на душу...

Тому я буди писати те що вважаю за потрібне, а ти з сектою ковідістериків й далі перемивай мої кісточки..

До речі, цікаві факти

1 Німеччина в якої краща медицина і краща тривалість життя - від ковіду втратила на 10% більше населення на 1 млн мешканців ніж Україна

2 До групи в 60-69 років - Україна втрачала на 1 млн свого населення - в 4 рази більше людей від ковіду ніж Німеччина...

Ти звичайно слово висновок не розумієш

Але висновок з цього можна зробити наступний

Ковід - хвороба яка в основному вбиває тих , в кого вік вищий ніж середній по Державі.

Для тих хто хоче перевірити п1 і п2 - ще раз табличка

Офіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і Україні

https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/germany

https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ukraine/

Файл Дата.хлсх

Вік_Німеччина _Україна

__80 млн населення__40 млн населення

0-9 ______ 13 ___ 15

10-19 _____ 6 ___ 22

20-29 ___ 61 ___ 127

30-39 ___ 169 ___ 616

40-49 ___ 500 ___ 1681

50-59 ___ 2260 ___ 4679

60-69 ___ 6547 ___ 10890

70-79 ___ 15800 ___ 11108

80-89 ___ 36861 ___ 6832

90-99 ___ 17875 ___ 725

Загальна___80092 ___ 36695

Середній вік_ 81,86 ___ 68,96



ПС

Такі таблички можна створити ще й по Італії,Австрії і так далі...

Але хіба ковідістерикам це цікаво?

Вони на своїй хвилі.... ДурникуТи ж знаєш що твоі вибрики розкидані на останніх 30 сторінках цієї гілки і я з легкістю знайду де ти писав прямо протилежні речі....Просто для троля яким ти є,зайве згадування про його писанину-це бальзам на душу...Тому я буди писати те що вважаю за потрібне, а ти з сектою ковідістериків й далі перемивай мої кісточки..До речі, цікаві факти1 Німеччина в якої краща медицина і краща тривалість життя - від ковіду втратила на 10% більше населення на 1 млн мешканців ніж Україна2 До групи в 60-69 років - Україна втрачала на 1 млн свого населення - в 4 рази більше людей від ковіду ніж Німеччина...Ти звичайно слово висновок не розумієшАле висновок з цього можна зробити наступнийКовід - хвороба яка в основному вбиває тих , в кого вік вищий ніж середній по Державі.Для тих хто хоче перевірити п1 і п2 - ще раз табличкаОфіційна інформація за 01-04-2020 по 13-04-2021 по смертям від ковіду по віковим групам в Німеччині і УкраїніФайл Дата.хлсхВік_Німеччина _Україна__80 млн населення__40 млн населення0-9 ______ 13 ___ 1510-19 _____ 6 ___ 2220-29 ___ 61 ___ 12730-39 ___ 169 ___ 61640-49 ___ 500 ___ 168150-59 ___ 2260 ___60-69 ______70-79 ______80-89 ______90-99 ______ 725Загальна___80092 ___ 36695Середній вік_ 81,86 ___ 68,96ПСТакі таблички можна створити ще й по Італії,Австрії і так далі...Але хіба ковідістерикам це цікаво?Вони на своїй хвилі.... budivelnik

Повідомлень: 24359 З нами з: 15.01.09 Подякував: 207 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 10:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Ти ж знаєш що твоі вибрики розкидані на останніх 30 сторінках цієї гілки і я з легкістю знайду де ти писав прямо протилежні речі.... Ти ж знаєш що твоі вибрики розкидані на останніх 30 сторінках цієї гілки і я з легкістю знайду де ти писав прямо протилежні речі....

Ми ж знаємо, що якби щось було, то давно б приніс.

Але я пишу лише факти, а брехню, фантазії , домисли, власні формули ,від яких Лобачевський повертається в гробу - це у нас хліб Будівельника)).



budivelnik написав: Але висновок з цього можна зробити наступний

Ковід - хвороба яка в основному вбиває тих , в кого вік вищий ніж середній по Державі. Але висновок з цього можна зробити наступнийКовід - хвороба яка в основному вбиває тих , в кого вік вищий ніж середній по Державі.

Не виключено. Хоча в кожній країні по-різному. І що нам робити з цією інформацією?)))

Чи вона подана лише для того, щоб хоч чимось розбавити дурниці,яких 90% ллється з вашої обліківки?))

Формула по обрахунку середньої тривалості життя від Будівельника





СПЖ(cvd) = (СПЖ*100%+ СВКС*%cvd)/(100%+%cvd)



робоча в цьому випадку?)) Чи дає збій?)))

Що там Німеччина з їх 83 (чи по вашому 81.8, знайдених з точністю до 10 років ) роками смертників-ковідників? У них зростання середньої тривалості,падіння, без змін?)) Як там формула?))

P.S. Пояснення щодо формули великого математика Будівельника пару сторінок раніше))) Ми ж знаємо, що якби щось було, то давно б приніс.Але я пишу лише факти, а брехню, фантазії , домисли, власні формули ,від яких Лобачевський повертається в гробу - це у нас хліб Будівельника)).Не виключено. Хоча в кожній країні по-різному. І що нам робити з цією інформацією?)))Чи вона подана лише для того, щоб хоч чимось розбавити дурниці,яких 90% ллється з вашої обліківки?))Формула по обрахунку середньої тривалості життя від Будівельникаробоча в цьому випадку?)) Чи дає збій?)))Що там Німеччина з їх 83 (чи по вашому 81.8, знайдених з точністю до 10 років) роками смертників-ковідників? У них зростання середньої тривалості,падіння, без змін?)) Як там формула?))P.S. Пояснення щодо формули великого математика Будівельника пару сторінок раніше))) Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 кві, 2021 11:15, всього редагувалось 3 разів. Hotab

Повідомлень: 3662 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 10:58 budivelnik ,

ПС

Такі таблички можна створити ще й по Італії,Австрії і так далі...





З якою точністю ці таблички?

Краще , ніж у держстату Німеччини, чи гірші?)))

І чим метод описаний вами - порічно відрізняється від методу запропонованого навіть не будівельником а математикою приблизно 5-го класу



(80+89)/2=84,5 - середній....



Тільки різницею в точності....





Так у кого точніше? У німців з результатом в 83 роки,чи у Будівельника на глазок з прикінцевим результатом спочатку 78,5 років а потім 81.8 років?



А головне що нам робити з будівельниківськими приблизними результатами, і що не робити з точними німецькими?))

Що сказати хотів?))



І нарешті, що там з методами будевельника складати разом відсотки летальнтсті, і відсотки вікових груп?))

Воно ще там, кілька сторінок назад, вкарбовано навіки для потомків, чи вже прибрав маячню? З якою точністю ці таблички?Краще , ніж у держстату Німеччини, чи гірші?)))Так у кого точніше? У німців з результатом в 83 роки,чи у Будівельника на глазок з прикінцевим результатом спочатку 78,5 років а потім 81.8 років?А головне що нам робити з будівельниківськими приблизними результатами, і що не робити з точними німецькими?))Що сказати хотів?))І нарешті, що там з методами будевельника складати разом відсотки летальнтсті, і відсотки вікових груп?))Воно ще там, кілька сторінок назад, вкарбовано навіки для потомків, чи вже прибрав маячню? Hotab

Повідомлень: 3662 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:48 Ой+ написав: Libo написав: Идите вакцинироваться и на работу. А они на компенсацию дрочат, попрошайки и тунеядцы. Идите вакцинироваться и на работу. А они на компенсацию дрочат, попрошайки и тунеядцы.



Є завдання важливіші ніж нудна робота:



Подібні результати фіксуються в різних куточках світу, часом викликаючи велике занепокоєння у влади держав. Самоізоляція, комендантська година і інші карантинні обмеження ставлять під загрозу демографічну ситуацію, що особливо актуально в Європі. Наприклад, в Іспанії та Італії за підсумками 2020 року було зафіксовано падіння народжуваності на цілих 20%. https://shopping.nv.ua/ukr/***/***.html Пандемія коронавіруса поступово вбиває здорове статеве життя. Про це говорять дані опитування, проведеного Університетом Кінсі в Індіані, США, згідно з якими про зниження інтересу до сексу заявило 40% респондентів.Подібні результати фіксуються в різних куточках світу, часом викликаючи велике занепокоєння у влади держав. Самоізоляція, комендантська година і інші карантинні обмеження ставлять під загрозу демографічну ситуацію, що особливо актуально в Європі. Наприклад, в Іспанії та Італії за підсумками 2020 року було зафіксовано падіння народжуваності на цілих 20%.



Так що якщо у Вас побічка, що викликала гіперфункцію, то рятуйте ситуацію. Головне, щоб без тромбів. Є завдання важливіші ніж нудна робота:Так що якщо у Вас побічка, що викликала гіперфункцію, то рятуйте ситуацію. Головне, щоб без тромбів.

Потребление сокращается, "поголовье" сокращается, "природа очищается".



То, о чём давно говорилось: ресурсы планеты при текущем потреблении и технологическом укладе исчерпались бы при нашей жизни.



Поэтому сокращение потребления и "поголовья" происходит "добровольно-принудительно" Потребление сокращается, "поголовье" сокращается, "природа очищается".То, о чём давно говорилось: ресурсы планеты при текущем потреблении и технологическом укладе исчерпались бы при нашей жизни.Поэтому сокращение потребления и "поголовья" происходит "добровольно-принудительно" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14492 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7927 раз. Подякували: 3831 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3187318831893190 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7452 1782301

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