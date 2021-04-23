Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?Hotab написав:
Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення.
Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування".
Он у половины форума в блэклисте.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 14:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?
Он у половины форума в блэклисте.
Додано: Суб 24 кві, 2021 14:30
Порой так весело протыкать в него палкой, он так смешно огрызается.
Но вы правы, он уже поднадоел. Не столько хамством, как тугодумием.
Пора начать для него новую экзикуцию: игнором. ЕМНИП я последний, кто с ним ещё общался)
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