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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3187318831893190
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:
  centurionus написав:
  budivelnik написав:Офіційна інформація ... по смертям [-яХ] від ковіду по віковим [-иХ] групам [-аХ] в Німеччині і Україні

Аби бути точним, як статистика...

Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення.

Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". :roll:
Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?
Он у половины форума в блэклисте.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:30

  Binimovich написав:
Hotab написав:
Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". :roll:
Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?
Он у половины форума в блэклисте.


Порой так весело протыкать в него палкой, он так смешно огрызается.
Но вы правы, он уже поднадоел. Не столько хамством, как тугодумием.
Пора начать для него новую экзикуцию: игнором. :lol: ЕМНИП я последний, кто с ним ещё общался)
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

еще неделька и не будет красных зон .
Киев старается ,Львов старается , Миколаев , Чернигов .
Киев молодцы . при одинаковых объемах тестирование и абсолютно одинаковых процентах больных - минус госпитализация и минус занятость койко мест .
Все это в официальном документе - Индикатор показникив для вызначення регионов зи значным пошыренням ковиду
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:46

  Hotab написав:А можно поинтересоваться у модератора, клоном кого оказалась наша Леди?))
Неужели Ветки? :lol:
Они так мило спорили между собой и поддерживали друг друга. Это была шиза? :lol:


Почему сразу шиза? Агитировать против вакцинации могли и запоребриковые по долгу службы. Вполне себе способ нагадить Украине.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:Почему сразу шиза?

Ну шиза, потому что раздвоение)).
Леди навсегда в бане за "клон". А кто основная учетка, нам не узнать.

  kluychkooleg написав:Агитировать против вакцинации могли и запоребриковые по долгу службы
Такие тоже есть. Палятся на веселье из-за явных или надуманных траблов в Украине.
Hotab
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