Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?Hotab написав:
Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення.
Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування".
Он у половины форума в блэклисте.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 14:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?
Он у половины форума в блэклисте.
Додано: Суб 24 кві, 2021 14:30
Порой так весело протыкать в него палкой, он так смешно огрызается.
Но вы правы, он уже поднадоел. Не столько хамством, как тугодумием.
Пора начать для него новую экзикуцию: игнором. ЕМНИП я последний, кто с ним ещё общался)
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
еще неделька и не будет красных зон .
Киев старается ,Львов старается , Миколаев , Чернигов .
Киев молодцы . при одинаковых объемах тестирование и абсолютно одинаковых процентах больных - минус госпитализация и минус занятость койко мест .
Все это в официальном документе - Индикатор показникив для вызначення регионов зи значным пошыренням ковиду
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:46
Почему сразу шиза? Агитировать против вакцинации могли и запоребриковые по долгу службы. Вполне себе способ нагадить Украине.
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну шиза, потому что раздвоение)).
Леди навсегда в бане за "клон". А кто основная учетка, нам не узнать.
Такие тоже есть. Палятся на веселье из-за явных или надуманных траблов в Украине.
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