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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3187318831893190
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:
  centurionus написав:
  budivelnik написав:Офіційна інформація ... по смертям [-яХ] від ковіду по віковим [-иХ] групам [-аХ] в Німеччині і Україні

Аби бути точним, як статистика...

Слова "Будівельник", "точний" і "статистика" не пишуть в одне речення.

Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". :roll:
Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?
Он у половины форума в блэклисте.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:30

  Binimovich написав:
Hotab написав:
Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". :roll:
Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?
Он у половины форума в блэклисте.


Порой так весело протыкать в него палкой, он так смешно огрызается.
Но вы правы, он уже поднадоел. Не столько хамством, как тугодумием.
Пора начать для него новую экзикуцию: игнором. :lol: ЕМНИП я последний, кто с ним ещё общался)
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

еще неделька и не будет красных зон .
Киев старается ,Львов старается , Миколаев , Чернигов .
Киев молодцы . при одинаковых объемах тестирование и абсолютно одинаковых процентах больных - минус госпитализация и минус занятость койко мест .
Все это в официальном документе - Индикатор показникив для вызначення регионов зи значным пошыренням ковиду
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:46

  Hotab написав:А можно поинтересоваться у модератора, клоном кого оказалась наша Леди?))
Неужели Ветки? :lol:
Они так мило спорили между собой и поддерживали друг друга. Это была шиза? :lol:


Почему сразу шиза? Агитировать против вакцинации могли и запоребриковые по долгу службы. Вполне себе способ нагадить Украине.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:Почему сразу шиза?

Ну шиза, потому что раздвоение)).
Леди навсегда в бане за "клон". А кто основная учетка, нам не узнать.

  kluychkooleg написав:Агитировать против вакцинации могли и запоребриковые по долгу службы
Такие тоже есть. Палятся на веселье из-за явных или надуманных траблов в Украине.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:07

А где те невменяемые, которые визжали, дурновато гыкали, что Израилю вакцинация не только не помогает, но и вредит?
Ну одна в вечной бане, а что остальные??

https://www.bbc.com/ukrainian/news-5687 ... ebook_page
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала африканские страны не уничтожать вакцины против Covid-19, срок годности которых, возможно, истек.

Странам было приказано придерживаться их и ждать дальнейших указаний.

Апелляция поступила после того, как Малави и Южный Судан заявили, что уничтожат более 70 000 доз вакцины Oxford-AstraZeneca, поскольку срок их действия истек в середине апреля.

Но Центры по контролю за заболеваниями в Африке (Africa CDC) заявили, что были уверены, что эти дозы безопасны для использования.

Многие вакцины можно использовать в течение 36 месяцев после производства, но, поскольку прививки от Covid-19 настолько новы, недостаточно данных, чтобы доказать их эффективность в течение более длительных периодов времени.

https://www.bbc.com/news/world-africa-56848551
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:41

  Hotab написав:А где те невменяемые, которые визжали, дурновато гыкали, что Израилю вакцинация не только не помогает, но и вредит?
Ну одна в вечной бане, а что остальные??

https://www.bbc.com/ukrainian/news-5687 ... ebook_page


И при всем при этом Израиль, который практически закончил вакцинацию, закупил порядка 80 млн. вакцин на свои 9 млн. населения. Я жду от них помощи братской Умани в порядке шефской помощи. До сентября Умань должна быть чистой и здоровой. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:50

Большинству взрослых с положительным результатом теста на коронавирус не требуется госпитализация, но они, как правило, обращаются за медицинской помощью в последующие месяцы, а двум третям из тех, кто это делает, говорят, что у них есть заболевание, которого у них не было раньше.
....
две трети пациентов, у которых было легкое заболевание, обратились за медицинской помощью через один-шесть месяцев после постановки диагноза Covid-19, и примерно у двух третей из тех, кто обратился за помощью, было обнаружено совершенно новое состояние. Новые диагнозы включали кашель, одышку, аномалии сердечного ритма, боль в груди или горле и усталость, «которые, вероятно, представляют собой продолжающиеся симптомы Covid-19», говорится в исследовании.

https://www.nytimes.com/live/2021/04/24/world/covid-vaccine-coronavirus-cases?name=styln-coronavirus®ion=hub&block=storyline_live_updates_block_recirc&action=click&pgtype=LegacyCollection#cdc-covid-long-term-effects
ЛАД
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