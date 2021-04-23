Hotab написав: Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування".
Вам еще не надоело с этим хамлом общаться? Он у половины форума в блэклисте.
Порой так весело протыкать в него палкой, он так смешно огрызается. Но вы правы, он уже поднадоел. Не столько хамством, как тугодумием. Пора начать для него новую экзикуцию: игнором. ЕМНИП я последний, кто с ним ещё общался)
еще неделька и не будет красных зон . Киев старается ,Львов старается , Миколаев , Чернигов . Киев молодцы . при одинаковых объемах тестирование и абсолютно одинаковых процентах больных - минус госпитализация и минус занятость койко мест . Все это в официальном документе - Индикатор показникив для вызначення регионов зи значным пошыренням ковиду
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала африканские страны не уничтожать вакцины против Covid-19, срок годности которых, возможно, истек.
Странам было приказано придерживаться их и ждать дальнейших указаний.
Апелляция поступила после того, как Малави и Южный Судан заявили, что уничтожат более 70 000 доз вакцины Oxford-AstraZeneca, поскольку срок их действия истек в середине апреля.
Но Центры по контролю за заболеваниями в Африке (Africa CDC) заявили, что были уверены, что эти дозы безопасны для использования.
Многие вакцины можно использовать в течение 36 месяцев после производства, но, поскольку прививки от Covid-19 настолько новы, недостаточно данных, чтобы доказать их эффективность в течение более длительных периодов времени.
И при всем при этом Израиль, который практически закончил вакцинацию, закупил порядка 80 млн. вакцин на свои 9 млн. населения. Я жду от них помощи братской Умани в порядке шефской помощи. До сентября Умань должна быть чистой и здоровой.
Большинству взрослых с положительным результатом теста на коронавирус не требуется госпитализация, но они, как правило, обращаются за медицинской помощью в последующие месяцы, а двум третям из тех, кто это делает, говорят, что у них есть заболевание, которого у них не было раньше. .... две трети пациентов, у которых было легкое заболевание, обратились за медицинской помощью через один-шесть месяцев после постановки диагноза Covid-19, и примерно у двух третей из тех, кто обратился за помощью, было обнаружено совершенно новое состояние. Новые диагнозы включали кашель, одышку, аномалии сердечного ритма, боль в груди или горле и усталость, «которые, вероятно, представляют собой продолжающиеся симптомы Covid-19», говорится в исследовании.