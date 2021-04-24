Додано: Суб 24 кві, 2021 22:16

Hotab написав: Binimovich написав: Hotab написав:

Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". Відмінно поєднуються слова "будівельник", "фантазії"," прибріхування". Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?

Он у половины форума в блэклисте. Вам еще не надоело с этим хамлом общаться?Он у половины форума в блэклисте.

......

Но вы правы, он уже поднадоел. Не столько хамством, как тугодумием.

.... ......Но вы правы, он уже поднадоел. Не столько хамством, как тугодумием.....

Вік_Німеччина _Україна

0-9 ______ 13 ___ 15

10-19 _____ 6 ___ 22

20-29 ___ 61 ___ 127

30-39 ___ 169 ___ 616

40-49 ___ 500 ___ 1681

50-59 ___ 2260 ___ 4679

60-69 ___ 6547 ___ 10890

70-79 ___ 15800 ___ 11108

80-89 ___ 36861 ___ 6832

90-99 ___ 17875 ___ 725

Загальна___80092 ___ 36695

Под Вашим влиянием посмотрел его последние посты. Кстати, спасибо ему за ссылкуи сравнительную табличку, которую он сделал:Правда, не совсем понятно, откуда он взял последнюю строчку "Середній вік", но это не важно.Из этой таблицы хорошо видно, что в Украине смертность намного ниже, чем в Германии. По абсолютной величине. С учётом численности населения результаты практически совпадают - Германия на 44 месте в мире с 975 смертями на 1 млн, а мы на 45 месте с 958 смертями. С учётом разницы в уровне медицины это несколько удивляет, но не буду плодить свои домыслы по этому поводу.Самое интересное в этой таблице это распределение по возрасту.То, что пик смертности у нас приходится на 70-79 лет по сравнению с немецкими 80-89 вполне понятно - у нас и продолжительность жизни примерно на 10 лет меньше. Что интересно, в Германии пик достаточно четко выражен и приходится как раз на этот (80-89 ) 10-летний интервал, а у нас этот пик размазан на 20 лет 60-79 лет.Но кроме того, у нас смертность выше в более молодых возрастах, уже начиная с 10 лет. Причём разница от 2 до 4 раз даже без учёта того, что в Германии вдвое большее население.Т.е. Германия сравнивается с нами по смертности только благодаря массовой смертности в возрасте 80+ и 90+, до которого у нас мало кто доживает и без ковида.