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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3188318931903191
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 22:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Індія рванула, 350тис нових хворих за добу.
А Китай ледве знайшов у списку, десь далеко внизу, 9 нових хворих, щось тут нечисто.
unicdima
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