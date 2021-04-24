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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 22:23
Індія рванула, 350тис нових хворих за добу.
А Китай ледве знайшов у списку, десь далеко внизу, 9 нових хворих, щось тут нечисто.
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unicdima
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П'ят 23 кві, 2021 22:11
ЛОБ