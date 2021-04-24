Індія рванула, 350тис нових хворих за добу.
А Китай ледве знайшов у списку, десь далеко внизу, 9 нових хворих, щось тут нечисто.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 22:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Індія рванула, 350тис нових хворих за добу.
А Китай ледве знайшов у списку, десь далеко внизу, 9 нових хворих, щось тут нечисто.
Додано: Суб 24 кві, 2021 23:14
ЛАД ,
Это коллега Ой+ пару страниц назад поделился. И хорошо.Хоьь теперь будет опираться хоть на какие-то реальные цифры. А то до этого были одни предположения, фантазии и привирания.
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