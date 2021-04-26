yanyura написав:Час назад меня с женой привили AstraZeneca-SKBio (Южная Корея). Пока живы и без последствий Записались у семейного врача 18 марта.
Просім сповіщати кожну годину, як справи ))) бо якщо не відпишетесь будемо погано думати...
Не дождетесь! (с)
Вы меня с кем-то путаете, я не графоман и не ВИП-персона, чтобы мое состояние действительно волновало "широкие массы населения".
А насчет последствий - yama нашел только одного человека в Украине из сотен тысяч привитых, у которой были последствия после прививки. Да и на этой ветке уже отписывались и сами привитые, и те, у кого были привиты близкие. О плохих последствиях не написал никто.
Я нашел ошибку в таблице Ознаки для визначення регіону зі значним поширенням документ на 27 число - 26 числа рост госпитализации в некоторых регионов документ на 28 число - 26 числа нету роста госпитализации
change_pm написав: Якби треба тоді розказати, як система підтримки ніщебродів в Штатах влаштована, ні? От у тебе 800 баксів песнія, наприклад, тобі дають дофіга плюшок, як то оплата ренту (якщо немає свого кутка), безкоштовна медицина, талони на іжу, і так далі... То і в Айові, і во Флориді можна з 800 баксами себе нормас чухати )))
Мечтаете о талонах на еду и бесплатной 1к халупе? Хорошие у вас понятия о "нормальной жизни".
detroytred написав:"Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19", - отметили ученые. По данным НАН, пик числа летальных случаев в первой декаде апреля был немногим выше 400 случаев. https://ru.espreso.tv/koronavirus-pik-s ... royden-nan
Не знаю, что там считает НАН, но на ворлдометре картина такая: ежедневная заболеваемость ковидом довольно быстро падает, но число ежедневных летальных случаев от ковида практически постоянно.