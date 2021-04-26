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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3197319831993200>
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире


Киевлянка перестала чувствовать ноги и большую часть туловища через три дня после прививки. Теперь ей необходимо дорогое лечение, чтобы снова начать ходить.

В Киеве 53-летнюю женщину парализовало после прививки вакциной CoviShield (AstraZeneca). Она рассказала о своем состоянии в сюжете "ТСН".

После вакцинации препаратом CoviShield у киевлянки Ольги повысилась температура, а через три дня ее схватил паралич. Вот уже около месяца она лежит в больнице и не может двигать своим телом ниже рук.

https://focus.ua/ukraine/481290-do-konc ... ield-video
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:14

  yanyura написав:Час назад меня с женой привили AstraZeneca-SKBio (Южная Корея). Пока живы и без последствий :D
Записались у семейного врача 18 марта.

Просім сповіщати кожну годину, як справи ))) бо якщо не відпишетесь будемо погано думати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:34

  change_pm написав:
  yanyura написав:Час назад меня с женой привили AstraZeneca-SKBio (Южная Корея). Пока живы и без последствий :D
Записались у семейного врача 18 марта.

Просім сповіщати кожну годину, як справи ))) бо якщо не відпишетесь будемо погано думати...

Не дождетесь! (с)

Вы меня с кем-то путаете, я не графоман и не ВИП-персона, чтобы мое состояние действительно волновало "широкие массы населения".

А насчет последствий - yama нашел только одного человека в Украине из сотен тысяч привитых, у которой были последствия после прививки. Да и на этой ветке уже отписывались и сами привитые, и те, у кого были привиты близкие. О плохих последствиях не написал никто.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Ну власне кажучи і в нас маючи 4000 грн.
мінмальна пенсія 2000 грн чи щось коло того
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:10

  yama написав:
  justit написав:Ну власне кажучи і в нас маючи 4000 грн.
мінмальна пенсія 2000 грн чи щось коло того


Як раз на харчі :?

Але реально, мінімалку отримують лише ті,
хто більшу частину працював за у "конверті"?
Чи це не так тепер нараховується?
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я нашел ошибку в таблице Ознаки для визначення регіону зі значним поширенням
документ на 27 число - 26 числа рост госпитализации в некоторых регионов
документ на 28 число - 26 числа нету роста госпитализации
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:21

  change_pm написав: Якби треба тоді розказати, як система підтримки ніщебродів в Штатах влаштована, ні?
От у тебе 800 баксів песнія, наприклад, тобі дають дофіга плюшок, як то оплата ренту (якщо немає свого кутка), безкоштовна медицина, талони на іжу, і так далі...
То і в Айові, і во Флориді можна з 800 баксами себе нормас чухати )))

Мечтаете о талонах на еду и бесплатной 1к халупе?
Хорошие у вас понятия о "нормальной жизни".
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:26

  detroytred написав:"Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19", - отметили ученые.
По данным НАН, пик числа летальных случаев в первой декаде апреля был немногим выше 400 случаев.
https://ru.espreso.tv/koronavirus-pik-s ... royden-nan

Не знаю, что там считает НАН, но на ворлдометре картина такая: ежедневная заболеваемость ковидом довольно быстро падает, но число ежедневных летальных случаев от ковида практически постоянно.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:43

  yama написав:
После вакцинации препаратом CoviShield у киевлянки Ольги повысилась температура, а через три дня ее схватил паралич.

Яме разобраться и доложить, у скольких киевлянок и некиевлянок из числа НЕ привитых за последний месяц повысилась температура и отказали ноги. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:вам між 35 і 50 роками,

Це про мене: отримую максималку (10 прожиткових мінімумів) , не суддя. По мірі перерахунку "мінімумів" сума також зростає.
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