RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3197319831993200
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:А насчет последствий - yama нашел только одного человека в Украине из сотен тысяч привитых, у которой были последствия после прививки.


Це Ви серйозно?
В Україні вже зафіксували щонайменше 3 смерті після вакцинації. Спершу на Одещині померла військова. У МОЗ кажуть, що вона мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. І саме це є головною причиною.
За деякий час у Чернівцях помер другий вакцинований. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що причиною смерті міг стати гострий мозковий інсульт.
Третя трагедія сталася на Львівщині. За словами медиків, чоловік міг померти через проблеми із серцем і судинами. https://healthy.24tv.ua/paralich-pislya ... d_n1611469

А різної побічки значно більше.

Але, як очікувалось і прогнозувалось проф. Мироновою, (багато тутешніх істериків її прогнози спростовували), хвиля пішла до Пасхи пішла вниз і не завдяки 9 повністю вакцинованим на всю країну.

Мін. пенсія за віком - 1 769,00 грн.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 28 кві, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 19.04.12
Подякував: 63 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Не знаю, что там считает НАН, но на ворлдометре картина такая: ежедневная заболеваемость ковидом довольно быстро падает, но число ежедневных летальных случаев от ковида практически постоянно.

О точности украинского ворлдометра (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoi ... MeFuQruwa8) - по нему в моей громаде на 27.04 насчитано 89 заболевших (за все время), а на оффсайте громады на 26.04 "зафіксовано 95 випадків позитивних, лабораторно підтверджених результатів аналізів молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР". Вроде как и небольшая разница, но все же...
yanyura
 
Повідомлень: 5906
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1912 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:56

  Hotab написав:
  change_pm написав:вам між 35 і 50 роками,

Це про мене: отримую максималку (10 прожиткових мінімумів) , не суддя. По мірі перерахунку "мінімумів" сума також зростає.

Шикардос!!! )))

Мій посил був в тому, що система солідарна, і якщо її некому буде наповнювати, то всі будуть (крім влади) отримувати мінімалку (якщо взагалі щось будуть отримувати)...
change_pm
 
Повідомлень: 3607
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:59

yanyura
Здоров"я Вам!
change_pm
 
Повідомлень: 3607
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Це Ви серйозно?

В Україні вже зафіксували щонайменше 3 смерті після вакцинації. ...

А різної побічки значно більше.

Давайте все-таки различать "після" и "внаслідок".

Как быть в таком случае?

Выйдя из больницы после вакцинации человека сбивает машина и он умирает в приехавшей на место происшествия скорой.. Но это "после" не означает "вследствие", хотя если журнализд напишет, что человек умер практически сразу после вакцинации, формально он напишет правду.
yanyura
 
Повідомлень: 5906
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1912 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Хз як, але імхо, якшо ви не суддя (пгокугол і так далі), і вам між 35 і 50 роками, будете отримувати мінімалку, як і усі...


Сподіваюсь, що ні.

Дружина колеги.
Остання робота - статистичне управління, оклад 8500
Пенсія, колега каже, 4500грн

Не знаю чи то через те, що державна служба,
чи тепер якось у %%-му співвідношенні нараховують.
justit
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:04

  Hotab написав:
  change_pm написав:вам між 35 і 50 роками,

Це про мене: отримую максималку (10 прожиткових мінімумів) , не суддя. По мірі перерахунку "мінімумів" сума також зростає.


Так Ви ж мабудь офіцер, і не лейтенант?
У військових пенсія кажись зовсім по іншому нараховується
justit
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:10

  justit написав:
  change_pm написав:Хз як, але імхо, якшо ви не суддя (пгокугол і так далі), і вам між 35 і 50 роками, будете отримувати мінімалку, як і усі...


Сподіваюсь, що ні.

Дружина колеги.
Остання робота - статистичне управління, оклад 8500
Пенсія, колега каже, 4500грн

Не знаю чи то через те, що державна служба,
чи тепер якось у %%-му співвідношенні нараховують.

Влада вже ж заявила, через 15 років не буде з чого платити пенсії...

От тут їм можна вірити однозначно, тут імхо не вруть.

У держслужбовців виший коефіцієнт, але я кажу про тенденції, і шо буде через 15-20 років.

Демографію ж всі знають :?: Система солідарна :?: Хто будет туди робити внески коли нас буде 20 мільйонів, і з них 10-12 млн пенсів?
change_pm
 
Повідомлень: 3607
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://tabletka.org.ua/index.php?route ... uct_id=293
Гардасил 9 (Gardasil 9) - Немецкая Регистрация
Модель: вирус папилломы человека 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58
Наличие: Есть в наличии
₴ 6999 грн.

вот это цена ... на вакцину . А все остальное то такое . между делом тоже вводиться курсом - 2 раза. Рекомендую всем кто может себе позволить
https://www.apteka.ua/article/499422

НЕ ЯВЛЯЮСЬ МЕДИКОМ - ВЫСКАЗЫВАЮ СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕ МЕДИКА
yama
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7140 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Давайте все-таки различать "після" и "внаслідок".


Я думаю, що офіційно і пані, що злягла, важко буде довести, що це внаслідок. Померли від тромби, що якраз і є причиною повної чи часткової заборони цієї вакцини в низці країн ЄС. Хоча випадки побічки і не масові, але для тих хто їх отримав від цього не легше. А перевіряють хіба на практиці.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 19.04.12
Подякував: 63 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3197319831993200
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, maza5, Ой+, yama, zРадио і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 744, 745, 746
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7454 1785254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 кві, 2021 17:12
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.