yanyura написав:А насчет последствий - yama нашел только одного человека в Украине из сотен тысяч привитых, у которой были последствия после прививки.
Це Ви серйозно?
В Україні вже зафіксували щонайменше 3 смерті після вакцинації. Спершу на Одещині померла військова. У МОЗ кажуть, що вона мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. І саме це є головною причиною. За деякий час у Чернівцях помер другий вакцинований. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що причиною смерті міг стати гострий мозковий інсульт. Третя трагедія сталася на Львівщині. За словами медиків, чоловік міг померти через проблеми із серцем і судинами. https://healthy.24tv.ua/paralich-pislya ... d_n1611469
А різної побічки значно більше.
Але, як очікувалось і прогнозувалось проф. Мироновою, (багато тутешніх істериків її прогнози спростовували), хвиля пішла до Пасхи пішла вниз і не завдяки 9 повністю вакцинованим на всю країну.
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Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 28 кві, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Не знаю, что там считает НАН, но на ворлдометре картина такая: ежедневная заболеваемость ковидом довольно быстро падает, но число ежедневных летальных случаев от ковида практически постоянно.
О точности украинского ворлдометра (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoi ... MeFuQruwa8) - по нему в моей громаде на 27.04 насчитано 89 заболевших (за все время), а на оффсайте громады на 26.04 "зафіксовано 95 випадків позитивних, лабораторно підтверджених результатів аналізів молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР". Вроде как и небольшая разница, но все же...
В Україні вже зафіксували щонайменше 3 смерті після вакцинації. ...
А різної побічки значно більше.
Давайте все-таки различать "після" и "внаслідок".
Как быть в таком случае?
Выйдя из больницы после вакцинации человека сбивает машина и он умирает в приехавшей на место происшествия скорой.. Но это "после" не означает "вследствие", хотя если журнализд напишет, что человек умер практически сразу после вакцинации, формально он напишет правду.
yanyura написав:Давайте все-таки различать "після" и "внаслідок".
Я думаю, що офіційно і пані, що злягла, важко буде довести, що це внаслідок. Померли від тромби, що якраз і є причиною повної чи часткової заборони цієї вакцини в низці країн ЄС. Хоча випадки побічки і не масові, але для тих хто їх отримав від цього не легше. А перевіряють хіба на практиці.