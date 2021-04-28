yanyura написав:Давайте все-таки различать "після" и "внаслідок".
Я думаю, що офіційно і пані, що злягла, важко буде довести, що це внаслідок. Померли від тромби, що якраз і є причиною повної чи часткової заборони цієї вакцини в низці країн ЄС. Хоча випадки побічки і не масові, але для тих хто їх отримав від цього не легше. А перевіряють хіба на практиці. .....
Для таких событий на сегодня, как понимаю, доказательства исключительно статистические - сравнение частоты таких тромбозов среди привитых и не привитых. Механизм влияния вакцины, вроде, не известен и не понятен. Причём, с учётом редкости событий статистика нужна очень большая.
tumos написав:"Привет огород" может возникнуть на основании законодательного акта S-510. Сомневаюсь, что мнение соседей там стоит в первую очередь, если вообще упоминается. )
FSMA - Тем более.
А мнение соседей это: "Ваш огород портит внешний вид района, мешает нам жить, привлекает мух..."
Знаете, пожалуй при оказии пообщаюсь со знакомыми в штатах. Задам вопрос на эту тему. PS Тема старая, ее не отслеживал. Нашел на правительственном сайте цитату The text of the bill below is as of Nov 30, 2010 (Passed the Senate). The bill was not enacted into law. Похоже акт не вступил в законную силу. Надо разбираться принималось ли нечто подобное.
Libo написав:Смерть москалям! Всем до одного! И побыстрее!
Оно то да. Но смерть пенсов только на руку режиму. Меньше расходов на ПФ. Надо бы для них что-то новое, вызывающее бесплодие. Чтоб эта нечисть с опухшим вяличием и рускемиром головного мозга не размножалась.
justit написав: Як раз на харчі Але реально, мінімалку отримують лише ті, хто більшу частину працював за у "конверті"? Чи це не так тепер нараховується?
Пенсию, приближающуюся к нижней границе, часто имеют люди достаточно давно ушедшие на пенсию. Чем давнее ушел, тем относительно ниже пенсия. Индексация повышает пенсию значительно медленнее, чем растёт минимальная.
Уточню: ушедшие давно и переставшие после этого работать, т.е. имеющие относительно малый стаж. Я начал получать пенсию достаточно давно - 14 лет назад, но продолжал работать и заработал в итоге стаж 55 лет + надбавку за "сверхнормативный" стаж. ЗЫ. Собственно, вы примерно об этом и написали в другом посте.
Starikan , поофтопим, если вы в теме. Пример: я получаю пенсию (военную) и продолжаю работать. Светлая зарплата например большая, в несколько раз выше средней. Что-то будет происходить с моей пенсией?
След. вопрос: я поработал скажем 5-10 лет на этой большой зарплате и ушел в другие движухи. По достижении пенс.возраста (для пересичного) я смогу получать хорошую пенсию?(исходя из хорошей пост-пенсионной зарплаты). А то я правовой нигилист в вопросах пенс.обеспечения.
Hotab написав:Starikan , поофтопим, если вы в теме. Пример: я получаю пенсию (военную) и продолжаю работать. Светлая зарплата например большая, в несколько раз выше средней. Что-то будет происходить с моей пенсией?
Ну если работаете официально, то должны поставить в известность ПФУ об этом событии, чтобы не осуществлялась индексация по инфляции пенсии. Хотя индексацию по всей видимости и так не начисляют. А так никакой привязки размера пенсии к указанной работе в данном случае на сей момент нет.
Hotab написав:След. вопрос: я поработал скажем 5-10 лет на этой большой зарплате и ушел в другие движухи. По достижении пенс.возраста (для пересичного) я смогу получать хорошую пенсию?(исходя из хорошей пост-пенсионной зарплаты). А то я правовой нигилист в вопросах пенс.обеспечения.
Перейти на гражданскую сейчас то можно, только какое будет законодательство через 5-10 лет ? )