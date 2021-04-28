RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3200320132023203
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:27

  justit написав:
  change_pm написав:Хз як, але імхо, якшо ви не суддя (пгокугол і так далі), і вам між 35 і 50 роками, будете отримувати мінімалку, як і усі...


Сподіваюсь, що ні.

Дружина колеги.
Остання робота - статистичне управління, оклад 8500
Пенсія, колега каже, 4500грн

Не знаю чи то через те, що державна служба,
чи тепер якось у %%-му співвідношенні нараховують.

Большой стаж. Такие люди обычно работают всю жизнь официально. Легко получается больше 40 лет стажа.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18837
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4754 раз.
Подякували: 4404 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:34

  yama написав:https://tabletka.org.ua/index.php?route=product/product&product_id=293
Гардасил 9 (Gardasil 9) - Немецкая Регистрация
Модель: вирус папилломы человека 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58
Наличие: Есть в наличии
₴ 6999 грн.

вот это цена ... на вакцину . А все остальное то такое . между делом тоже вводиться курсом - 2 раза. Рекомендую всем кто может себе позволить
https://www.apteka.ua/article/499422

НЕ ЯВЛЯЮСЬ МЕДИКОМ - ВЫСКАЗЫВАЮ СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕ МЕДИКА

Вдохновляет табл.2 и цена в Украине.
Мы круче всех! :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18837
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4754 раз.
Подякували: 4404 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:41

  Ой+ написав:
  yanyura написав:Давайте все-таки различать "після" и "внаслідок".


Я думаю, що офіційно і пані, що злягла, важко буде довести, що це внаслідок. Померли від тромби, що якраз і є причиною повної чи часткової заборони цієї вакцини в низці країн ЄС. Хоча випадки побічки і не масові, але для тих хто їх отримав від цього не легше. А перевіряють хіба на практиці.
.....

Для таких событий на сегодня, как понимаю, доказательства исключительно статистические - сравнение частоты таких тромбозов среди привитых и не привитых. Механизм влияния вакцины, вроде, не известен и не понятен.
Причём, с учётом редкости событий статистика нужна очень большая.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18837
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4754 раз.
Подякували: 4404 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:43

  justit написав:
  change_pm написав:Демографію ж всі знають :?: Система солідарна :?:


Ну це однозначно.
Поки солідарну не відмінять, або не зменшать значно її частку + зобов"язати робити власні накопичення - покращення не буде :(

Але суспільство до цього не готове абсолютно.

Пока слишком многим не с чего "робити власні накопичення".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18837
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4754 раз.
Подякували: 4404 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:45

  Libo написав:.....
Сравнивать с нашей ситуацией сложно. У нас у многих пенсов есть огород и курочка каждый день несет яйцо, а там за каждую картоплину надо заплатить. Разные уклады. 8)

Возможно ошибаюсь, но, по-моему, это уже достаточно далёкое прошлое.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18837
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4754 раз.
Подякували: 4404 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:58

  justit написав:
  tumos написав:"Привет огород" может возникнуть на основании законодательного акта S-510. Сомневаюсь, что мнение соседей там стоит в первую очередь, если вообще упоминается. )


FSMA - Тем более.

А мнение соседей это: "Ваш огород портит внешний вид района, мешает нам жить, привлекает мух..." :)


Знаете, пожалуй при оказии пообщаюсь со знакомыми в штатах. Задам вопрос на эту тему.
PS
Тема старая, ее не отслеживал. Нашел на правительственном сайте цитату

The text of the bill below is as of Nov 30, 2010 (Passed the Senate). The bill was not enacted into law.
Похоже акт не вступил в законную силу. Надо разбираться принималось ли нечто подобное.
tumos
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Смерть москалям!
Всем до одного!
И побыстрее!

Оно то да. Но смерть пенсов только на руку режиму. Меньше расходов на ПФ.
Надо бы для них что-то новое, вызывающее бесплодие. Чтоб эта нечисть с опухшим вяличием и рускемиром головного мозга не размножалась.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 15.02.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:39

  ЛАД написав:
  justit написав: Як раз на харчі :?
Але реально, мінімалку отримують лише ті, хто більшу частину працював за у "конверті"?
Чи це не так тепер нараховується?
Пенсию, приближающуюся к нижней границе, часто имеют люди достаточно давно ушедшие на пенсию. Чем давнее ушел, тем относительно ниже пенсия. Индексация повышает пенсию значительно медленнее, чем растёт минимальная.
Уточню: ушедшие давно и переставшие после этого работать, т.е. имеющие относительно малый стаж. Я начал получать пенсию достаточно давно - 14 лет назад, но продолжал работать и заработал в итоге стаж 55 лет + надбавку за "сверхнормативный" стаж.
ЗЫ. Собственно, вы примерно об этом и написали в другом посте.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18109
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2155 раз.
Подякували: 2961 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:50

Starikan , поофтопим, если вы в теме. Пример: я получаю пенсию (военную) и продолжаю работать. Светлая зарплата например большая, в несколько раз выше средней. Что-то будет происходить с моей пенсией?

След. вопрос: я поработал скажем 5-10 лет на этой большой зарплате и ушел в другие движухи. По достижении пенс.возраста (для пересичного) я смогу получать хорошую пенсию?(исходя из хорошей пост-пенсионной зарплаты). А то я правовой нигилист в вопросах пенс.обеспечения.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 15.02.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:47

  Hotab написав:Starikan , поофтопим, если вы в теме. Пример: я получаю пенсию (военную) и продолжаю работать. Светлая зарплата например большая, в несколько раз выше средней. Что-то будет происходить с моей пенсией?

Ну если работаете официально, то должны поставить в известность ПФУ об этом событии, чтобы не осуществлялась индексация по инфляции пенсии. Хотя индексацию по всей видимости и так не начисляют. А так никакой привязки размера пенсии к указанной работе в данном случае на сей момент нет.

  Hotab написав:След. вопрос: я поработал скажем 5-10 лет на этой большой зарплате и ушел в другие движухи. По достижении пенс.возраста (для пересичного) я смогу получать хорошую пенсию?(исходя из хорошей пост-пенсионной зарплаты). А то я правовой нигилист в вопросах пенс.обеспечения.

Перейти на гражданскую сейчас то можно, только какое будет законодательство через 5-10 лет ? )
tumos
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3200320132023203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 744, 745, 746
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7455 1785657
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 22:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.