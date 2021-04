Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3200320132023203 Додано: Сер 28 кві, 2021 20:27 justit написав: change_pm написав: Хз як, але імхо, якшо ви не суддя (пгокугол і так далі), і вам між 35 і 50 роками, будете отримувати мінімалку, як і усі... Хз як, але імхо, якшо ви не суддя (пгокугол і так далі), і вам між 35 і 50 роками, будете отримувати мінімалку, як і усі...



Сподіваюсь, що ні.



Дружина колеги.

Остання робота - статистичне управління, оклад 8500

Пенсія, колега каже, 4500грн



Не знаю чи то через те, що державна служба,

Большой стаж. Такие люди обычно работают всю жизнь официально. Легко получается больше 40 лет стажа. Большой стаж. Такие люди обычно работают всю жизнь официально. Легко получается больше 40 лет стажа. ЛАД 2 Повідомлень: 18837 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4754 раз. Подякували: 4404 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 кві, 2021 20:34 yama написав: https://tabletka.org.ua/index.php?route=product/product&product_id=293

Гардасил 9 (Gardasil 9) - Немецкая Регистрация

Модель: вирус папилломы человека 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58

Наличие: Есть в наличии

₴ 6999 грн.

вот это цена ... на вакцину . А все остальное то такое . между делом тоже вводиться курсом - 2 раза. Рекомендую всем кто может себе позволить

https://www.apteka.ua/article/499422



Вдохновляет табл.2 и цена в Украине.

Я думаю, що офіційно і пані, що злягла, важко буде довести, що це внаслідок. Померли від тромби, що якраз і є причиною повної чи часткової заборони цієї вакцини в низці країн ЄС. Хоча випадки побічки і не масові, але для тих хто їх отримав від цього не легше. А перевіряють хіба на практиці.

Для таких событий на сегодня, как понимаю, доказательства исключительно статистические - сравнение частоты таких тромбозов среди привитых и не привитых. Механизм влияния вакцины, вроде, не известен и не понятен.

Ну це однозначно.

Поки солідарну не відмінять, або не зменшать значно її частку + зобов"язати робити власні накопичення - покращення не буде



Пока слишком многим не с чего "робити власні накопичення". Пока слишком многим не с чего "робити власні накопичення". ЛАД 2 Повідомлень: 18837 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4754 раз. Подякували: 4404 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 кві, 2021 20:45 Libo написав: .....

FSMA - Тем более.



Знаете, пожалуй при оказии пообщаюсь со знакомыми в штатах. Задам вопрос на эту тему.

PS

Тема старая, ее не отслеживал. Нашел на правительственном сайте цитату



The text of the bill below is as of Nov 30, 2010 (Passed the Senate). The bill was not enacted into law.

Всем до одного!

Оно то да. Но смерть пенсов только на руку режиму. Меньше расходов на ПФ.

Надо бы для них что-то новое, вызывающее бесплодие. Чтоб эта нечисть с опухшим вяличием и рускемиром головного мозга не размножалась. Оно то да. Но смерть пенсов только на руку режиму. Меньше расходов на ПФ.Надо бы для них что-то новое, вызывающее бесплодие. Чтоб эта нечисть с опухшим вяличием и рускемиром головного мозга не размножалась. Hotab

Повідомлень: 3673 З нами з: 15.02.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 1256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 кві, 2021 22:39 ЛАД написав: justit написав: Як раз на харчі

Але реально, мінімалку отримують лише ті, хто більшу частину працював за у "конверті"?

Чи це не так тепер нараховується? Як раз на харчіАле реально, мінімалку отримують лише ті, хто більшу частину працював за у "конверті"?Чи це не так тепер нараховується? Пенсию, приближающуюся к нижней границе, часто имеют люди достаточно давно ушедшие на пенсию. Чем давнее ушел, тем относительно ниже пенсия. Индексация повышает пенсию значительно медленнее, чем растёт минимальная. Пенсию, приближающуюся к нижней границе, часто имеют люди достаточно давно ушедшие на пенсию. Чем давнее ушел, тем относительно ниже пенсия. Индексация повышает пенсию значительно медленнее, чем растёт минимальная. Уточню: ушедшие давно и переставшие после этого работать, т.е. имеющие относительно малый стаж. Я начал получать пенсию достаточно давно - 14 лет назад, но продолжал работать и заработал в итоге стаж 55 лет + надбавку за "сверхнормативный" стаж.

ЗЫ. Собственно, вы примерно об этом и написали в другом посте. Уточню: ушедшие давно и переставшие после этого работать, т.е. имеющие относительно малый стаж. Я начал получать пенсию достаточно давно - 14 лет назад, но продолжал работать и заработал в итоге стаж 55 лет + надбавку за "сверхнормативный" стаж.ЗЫ. Собственно, вы примерно об этом и написали в другом посте. Starikan 2 Повідомлень: 18109 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2155 раз. Подякували: 2961 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 кві, 2021 22:50 Starikan , поофтопим, если вы в теме. Пример: я получаю пенсию (военную) и продолжаю работать. Светлая зарплата например большая, в несколько раз выше средней. Что-то будет происходить с моей пенсией?



След. вопрос: я поработал скажем 5-10 лет на этой большой зарплате и ушел в другие движухи. По достижении пенс.возраста (для пересичного) я смогу получать хорошую пенсию?(исходя из хорошей пост-пенсионной зарплаты). А то я правовой нигилист в вопросах пенс.обеспечения. Hotab

Повідомлень: 3673 З нами з: 15.02.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 1256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 кві, 2021 23:47 Hotab написав: Starikan , поофтопим, если вы в теме. Пример: я получаю пенсию (военную) и продолжаю работать. Светлая зарплата например большая, в несколько раз выше средней. Что-то будет происходить с моей пенсией?

, поофтопим, если вы в теме. Пример: я получаю пенсию (военную) и продолжаю работать. Светлая зарплата например большая, в несколько раз выше средней. Что-то будет происходить с моей пенсией?

Ну если работаете официально, то должны поставить в известность ПФУ об этом событии, чтобы не осуществлялась индексация по инфляции пенсии. Хотя индексацию по всей видимости и так не начисляют. А так никакой привязки размера пенсии к указанной работе в данном случае на сей момент нет.



Hotab написав: След. вопрос: я поработал скажем 5-10 лет на этой большой зарплате и ушел в другие движухи. По достижении пенс.возраста (для пересичного) я смогу получать хорошую пенсию?(исходя из хорошей пост-пенсионной зарплаты). А то я правовой нигилист в вопросах пенс.обеспечения. След. вопрос: я поработал скажем 5-10 лет на этой большой зарплате и ушел в другие движухи. По достижении пенс.возраста (для пересичного) я смогу получать хорошую пенсию?(исходя из хорошей пост-пенсионной зарплаты). А то я правовой нигилист в вопросах пенс.обеспечения.

