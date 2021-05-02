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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32133214321532163217>
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 20:25

  Hotab написав:
  fler написав:спор, не опираясь на данные.

Если я говорю, что немцы от Ковид умирают в сутки меньше, чем украинцы - это факт.

Аргумент железный. Возьму себе на вооружение :wink:

  Hotab написав:Вам хочется Франции?? Я могу попробовать вникнуть, если будет настроение. Что взамен для меня готовы сделать вы?? Почему я должен терять на вас время??

:lol: No comments...

  Hotab написав:Я прекрасно отдаю себе отчёт, что наш математик вам подкидывает цифры и консультирует . Он заведет вас в тупик. Не слушайте его.

:lol: Повеселили. Очередной раз :!: От математика мне пока ничего не прилетало.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 20:28

ребята а можно где в Киеве сделать справку на антитела? желательно бесплатно либо за минимальные деньги
И можно ли сделать ПЦР бесплатно? (нужна справка - тоже желательно бесплатно)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 20:57

  uaprofi написав:ребята а можно где в Киеве сделать справку на антитела? желательно бесплатно либо за минимальные деньги
И можно ли сделать ПЦР бесплатно? (нужна справка - тоже желательно бесплатно)

К семейному врачу
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 01:07

Дорогі Брати і Сестри у Христі,

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

“Де твоє, смерте, жало? Де твоя, пекло, перемога? Воскрес Христос — і ти повалене! Воскрес Христос — і
попадали демони! Воскрес Христос — і радіють ангели! Воскрес Христос — і життя триває! Воскрес
Христос — і немає жодного мертвого в гробі! Христос, що воскрес із мертвих, став початком померлих.
Йому слава і держава на віки віків. Амінь.” (Закінчення Огласительного Слова Св. Іоана Золотоустого, яке читається
на Пасхальній Утрені у СВЯТО НАД СВЯТАМИ – ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА)

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Ваш у Христі,
Лібо
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 06:32

Мизантрóп , что ж, бедность порождает скупость и злость.

С праздником тех, кого касается. И хотел бы попросить не забрасывать ленту пасками и яйцами. Поздравления получены и хорошо. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 17:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вирус, который бушует в Индии, – В.1.617 или E484Q и L452R, – корректнее называть не новым штаммом ковида, а штаммом двойной мутации.

Он включает в себя новые штаммы, которые уже зафиксированы, а именно:

британский B.1.1.7
южноафриканский B.1.353,
бразильский P1,
калифорнийский B.1.429.
Эти вирусы соединяются и образуют так называемый индийский штамм. Происходит не просто мутация шиповидного белка, а двойная мутация.

индийский вариант В.1.617 распространяется быстрее. Ученые утверждают, что он обходит антитела – то есть подхватить вирус могут и уже переболевшие, и вакцинированные. Вирус ускользает от антител. Болезнь пациенты нередко переносят в тяжелой форме. Заразиться могут и переболевшие, и уже привитые.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:12

  uaprofi написав:ребята а можно где в Киеве сделать справку на антитела? желательно бесплатно либо за минимальные деньги
И можно ли сделать ПЦР бесплатно? (нужна справка - тоже желательно бесплатно)

По направлению семейного врача
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Посмотрел на истерию ББС по поводу Индии и взгрустнул.
У нас умирало на порядок больше, если считать на 100 тыс человек населения, и полная тишина об этом у лаймов была.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:17

  vitaliian написав:Вирус, который бушует в Индии, – В.1.617 или E484Q и L452R, – корректнее называть не новым штаммом ковида, а штаммом двойной мутации

Ты у нас "эксперт" во всём
Что недвига, что вирусы

"Специалист широкого профиля"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:19

Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Жозеп Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали.
Ukrainian
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