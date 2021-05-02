Аргумент железный. Возьму себе на вооружение
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Повеселили. Очередной раз От математика мне пока ничего не прилетало.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 тра, 2021 20:25
Аргумент железный. Возьму себе на вооружение
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Повеселили. Очередной раз От математика мне пока ничего не прилетало.
Додано: Суб 01 тра, 2021 20:28
ребята а можно где в Киеве сделать справку на антитела? желательно бесплатно либо за минимальные деньги
И можно ли сделать ПЦР бесплатно? (нужна справка - тоже желательно бесплатно)
Додано: Суб 01 тра, 2021 20:57
Додано: Нед 02 тра, 2021 01:07
Дорогі Брати і Сестри у Христі,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
“Де твоє, смерте, жало? Де твоя, пекло, перемога? Воскрес Христос — і ти повалене! Воскрес Христос — і
попадали демони! Воскрес Христос — і радіють ангели! Воскрес Христос — і життя триває! Воскрес
Христос — і немає жодного мертвого в гробі! Христос, що воскрес із мертвих, став початком померлих.
Йому слава і держава на віки віків. Амінь.” (Закінчення Огласительного Слова Св. Іоана Золотоустого, яке читається
на Пасхальній Утрені у СВЯТО НАД СВЯТАМИ – ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА)
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Ваш у Христі,
Лібо
Додано: Нед 02 тра, 2021 06:32
Мизантрóп , что ж, бедность порождает скупость и злость.
С праздником тех, кого касается. И хотел бы попросить не забрасывать ленту пасками и яйцами. Поздравления получены и хорошо.
Додано: Нед 02 тра, 2021 17:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вирус, который бушует в Индии, – В.1.617 или E484Q и L452R, – корректнее называть не новым штаммом ковида, а штаммом двойной мутации.
Он включает в себя новые штаммы, которые уже зафиксированы, а именно:
британский B.1.1.7
южноафриканский B.1.353,
бразильский P1,
калифорнийский B.1.429.
Эти вирусы соединяются и образуют так называемый индийский штамм. Происходит не просто мутация шиповидного белка, а двойная мутация.
индийский вариант В.1.617 распространяется быстрее. Ученые утверждают, что он обходит антитела – то есть подхватить вирус могут и уже переболевшие, и вакцинированные. Вирус ускользает от антител. Болезнь пациенты нередко переносят в тяжелой форме. Заразиться могут и переболевшие, и уже привитые.
Додано: Нед 02 тра, 2021 18:12
Додано: Нед 02 тра, 2021 18:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Посмотрел на истерию ББС по поводу Индии и взгрустнул.
У нас умирало на порядок больше, если считать на 100 тыс человек населения, и полная тишина об этом у лаймов была.
Додано: Нед 02 тра, 2021 18:17
Додано: Нед 02 тра, 2021 18:19
Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Жозеп Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали.
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