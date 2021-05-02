antey1969 написав:Посмотрел на истерию ББС по поводу Индии и взгрустнул. У нас умирало на порядок больше, если считать на 100 тыс человек населения, и полная тишина об этом у лаймов была.
Справедливости ради Вы в Индии были? Население как в фавелах Бразилии. 2600 в день - это первая ступенька на вершину проблем. У них нет ничего даже без вируса. Но в этот раз мир среагировал намного лучше, и с помощью будет проще, хотя и далеко не идеально.
Перш ніж примушувати - треба мати чим ( на крайняк необхідний обєм вакцин)
Ну уже можно начинать их морально готовить. Идите сами, иначе потом придется вас везти уже нам. Поэтому лучше сами. Мне коллега написал из Сьерра-Леоне, туда им как бедным бесплатно поставили большую партию вакцин и её всю пришлось уничтожить по срокам хранения. Местный пипл наотрез отказался вакцинироваться. В Украине тоже вырисовывается подобная картина. Поэтому прежде, чем завозить сюда вакцину, которая стоит больших денег, надо ваших невежд и плоскоземельцев хорошо пошугать и построить в шеренгу по два. Колхоз дело добровольное.
допустим я хочу ширнутся - вакцинироваться , допустим мне 30+, куда обращаться где ширятся ? Если сделать вакцинацию доступной для всех кто хочет то все дозы которые пришли в Украину разойдутся ( используются) очень быстро. Но нет мы видим дебильные происки власти вакцинировать принудительно тех кто не хочет
Перш ніж примушувати - треба мати чим ( на крайняк необхідний обєм вакцин)
Ну уже можно начинать их морально готовить. Идите сами, иначе потом придется вас везти уже нам. Поэтому лучше сами. Мне коллега написал из Сьерра-Леоне, туда им как бедным бесплатно поставили большую партию вакцин и её всю пришлось уничтожить по срокам хранения. Местный пипл наотрез отказался вакцинироваться. В Украине тоже вырисовывается подобная картина. Поэтому прежде, чем завозить сюда вакцину, которая стоит больших денег, надо ваших невежд и плоскоземельцев хорошо пошугать и построить в шеренгу по два. Колхоз дело добровольное.
antey1969 написав:Посмотрел на истерию ББС по поводу Индии и взгрустнул. У нас умирало на порядок больше, если считать на 100 тыс человек населения, и полная тишина об этом у лаймов была.
Справедливости ради Вы в Индии были? Население как в фавелах Бразилии. 2600 в день - это первая ступенька на вершину проблем. У них нет ничего даже без вируса. Но в этот раз мир среагировал намного лучше, и с помощью будет проще, хотя и далеко не идеально.
Каюсь, в Индии не был, считаю, что там слишком грязно. Но ситуацию представляю отлично. По поводу "мир отреагировал"... мир не отреагировал, а сделал вид, что отреагировал. Если бы мир действительно отреагировал, то туда бы сейчас изо всех стран мира слетались самолеты МЧС, набитые оборудованием, медиками, расходниками и медикаментами. И грузы бы летели туда нон-стоп семь дней в неделю 24 часа в сутки. На полтора миллиарда населения, копейки "мир отреагировал", что тому слону дробина. Скорее была поднята истерия, чтобы пожоще отгородиться от индийцев кордонами, а не помочь в полной мере.
Разносят новую байку что переболевшие со своим как бы слабым иммунитетом от ковид самые страшные опасные ! поскольку когда в них попадает вирус он не уничтожается , а со страшной силой мутирует ! Вот откуда у нас новые штаммы вируса , во всем виноваты переболевшие ! а значит их надо вакцинировать в первую очередь что бы не допустить мутаций вируса ! Что скажет уважаемая общественность пенсионеров ( я так понимаю это 90% форумчан)
fler написав:Если после двух доз вакцины люди все равно заболевают (уже не только в Израиле есть примеры), то кто не в группе риска, тому лучше переболеть и приобрести природный иммунитет, чем колоть себе недоисследованную вакцину с неизвестными последствиями. Как только появятся результаты независимых исследований c выводами, что вакцина лучше и безопаснее, чем природный иммунитет (для переболевших!), так сразу и побегу ее себе колоть и всем советовать.
Общественность работников и пенсионеров массово выбралась за город - куда ещё не дотянулась рука борцов с короной.
Ехал на такси за город - так таксист приехал взмыленный, говорит дай хоть перекурю и пошел воду набирать в автомате. Другой таксист которым ехал обратно, тоже говорит что сегодня практически одно направление - на природу.