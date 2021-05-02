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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3214321532163217>
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:42

  antey1969 написав:Посмотрел на истерию ББС по поводу Индии и взгрустнул.
У нас умирало на порядок больше, если считать на 100 тыс человек населения, и полная тишина об этом у лаймов была.

Справедливости ради Вы в Индии были? Население как в фавелах Бразилии. 2600 в день - это первая ступенька на вершину проблем. У них нет ничего даже без вируса. Но в этот раз мир среагировал намного лучше, и с помощью будет проще, хотя и далеко не идеально.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:51

  antey1969 написав:Посмотрел на истерию ББС по поводу Индии и взгрустнул.
У нас умирало на порядок больше, если считать на 100 тыс человек населения, и полная тишина об этом у лаймов была.

А кто в этом виноват ?
Может уже мозги себе включите

Вы же сами гундосили, "доктор смерть", "доктор смерть". "Разрушает медицину"

А разрушаете медицину вы сами, вы и вам подобные. Которые проблемы видят, но решать не собираются от слова совсем

А решать должен кто-то другой. Но так решать, чтобы и проблему решить и вам на черную икру хватило. А так не бывает :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:53

  Libo написав:
  budivelnik написав:
  Libo написав:Брать и колоть их принудительно.
Перш ніж примушувати - треба мати чим ( на крайняк необхідний обєм вакцин)


Ну уже можно начинать их морально готовить. Идите сами, иначе потом придется вас везти уже нам. Поэтому лучше сами.
Мне коллега написал из Сьерра-Леоне, туда им как бедным бесплатно поставили большую партию вакцин и её всю пришлось уничтожить по срокам хранения. Местный пипл наотрез отказался вакцинироваться. В Украине тоже вырисовывается подобная картина.
Поэтому прежде, чем завозить сюда вакцину, которая стоит больших денег, надо ваших невежд и плоскоземельцев хорошо пошугать и построить в шеренгу по два.
Колхоз дело добровольное. :lol:

допустим я хочу ширнутся - вакцинироваться , допустим мне 30+, куда обращаться где ширятся ? Если сделать вакцинацию доступной для всех кто хочет то все дозы которые пришли в Украину разойдутся ( используются) очень быстро. Но нет мы видим дебильные происки власти вакцинировать принудительно тех кто не хочет
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:58

  Ethereum написав:
  edvardd написав:Вектор Ad5 вакцины Sputnik V, очевидно, способен к репликации. Производители явно не позаботились об удалении E1, поэтому получение этой вакцины означает заражение живым аденовирусом.


А що тут дивного? :D маде ін раша.
В мене антитіла показало 6.2 Не знаю це добре чи слабо.

ніхто не знає є десяток чи два десятки виробників тестів і у кожного своя шкала , і насправді це як вимиірювати удава у попугаях
https://www.youtube.com/watch?v=QS6ALAdoq9Y
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:59

  Libo написав:
  budivelnik написав:
  Libo написав:Брать и колоть их принудительно.
Перш ніж примушувати - треба мати чим ( на крайняк необхідний обєм вакцин)


Ну уже можно начинать их морально готовить. Идите сами, иначе потом придется вас везти уже нам. Поэтому лучше сами.
Мне коллега написал из Сьерра-Леоне, туда им как бедным бесплатно поставили большую партию вакцин и её всю пришлось уничтожить по срокам хранения. Местный пипл наотрез отказался вакцинироваться. В Украине тоже вырисовывается подобная картина.
Поэтому прежде, чем завозить сюда вакцину, которая стоит больших денег, надо ваших невежд и плоскоземельцев хорошо пошугать и построить в шеренгу по два.
Колхоз дело добровольное. :lol:

Чого бідний? Бо дурний :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:05

В Канаді населення віком 80плюс 88% отримали вакцину
70-79 - 84% отримали вакцину
30% населення отримали вакцину.
Як живуть «тупі» канадці і як живуть «розумні» українці :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:06

  stm написав:
  antey1969 написав:Посмотрел на истерию ББС по поводу Индии и взгрустнул.
У нас умирало на порядок больше, если считать на 100 тыс человек населения, и полная тишина об этом у лаймов была.

Справедливости ради Вы в Индии были? Население как в фавелах Бразилии. 2600 в день - это первая ступенька на вершину проблем. У них нет ничего даже без вируса. Но в этот раз мир среагировал намного лучше, и с помощью будет проще, хотя и далеко не идеально.

Каюсь, в Индии не был, считаю, что там слишком грязно. Но ситуацию представляю отлично.
По поводу "мир отреагировал"... мир не отреагировал, а сделал вид, что отреагировал. Если бы мир действительно отреагировал, то туда бы сейчас изо всех стран мира слетались самолеты МЧС, набитые оборудованием, медиками, расходниками и медикаментами. И грузы бы летели туда нон-стоп семь дней в неделю 24 часа в сутки.
На полтора миллиарда населения, копейки "мир отреагировал", что тому слону дробина. Скорее была поднята истерия, чтобы пожоще отгородиться от индийцев кордонами, а не помочь в полной мере.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Разносят новую байку что переболевшие со своим как бы слабым иммунитетом от ковид самые страшные опасные ! поскольку когда в них попадает вирус он не уничтожается , а со страшной силой мутирует ! Вот откуда у нас новые штаммы вируса , во всем виноваты переболевшие ! а значит их надо вакцинировать в первую очередь что бы не допустить мутаций вируса !
Что скажет уважаемая общественность пенсионеров ( я так понимаю это 90% форумчан)
  fler написав:Если после двух доз вакцины люди все равно заболевают (уже не только в Израиле есть примеры), то кто не в группе риска, тому лучше переболеть и приобрести природный иммунитет, чем колоть себе недоисследованную вакцину с неизвестными последствиями. Как только появятся результаты независимых исследований c выводами, что вакцина лучше и безопаснее, чем природный иммунитет (для переболевших!), так сразу и побегу ее себе колоть и всем советовать.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:15

Індійці в розгар пандемії social distancing :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Общественность работников и пенсионеров массово выбралась за город - куда ещё не дотянулась рука борцов с короной.

Ехал на такси за город - так таксист приехал взмыленный, говорит дай хоть перекурю и пошел воду набирать в автомате. Другой таксист которым ехал обратно, тоже говорит что сегодня практически одно направление - на природу.
vitaliy_berdinskikh
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