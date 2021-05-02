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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3214321532163217
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:21

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Вирус, который бушует в Индии, – В.1.617 или E484Q и L452R, – корректнее называть не новым штаммом ковида, а штаммом двойной мутации

Ты у нас "эксперт" во всём
Что недвига, что вирусы

"Специалист широкого профиля"

Я 15 раз писал но тебе повторю персонально, недвижимостью просто интересуюсь, профессионально ей не занимаюсь, инвестором не являюсь, сдаю несколько временно ненужных помещений не более того.

Инфа про вирус из интернета, интересует кто что об этом знает и думает, общественное мнение.

Твои выводы из пальца высосаны, займись чём-нибудь полезным.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 тра, 2021 19:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:24

  antey1969 написав:Каюсь, в Индии не был, считаю, что там слишком грязно. Но ситуацию представляю отлично.
По поводу "мир отреагировал"... мир не отреагировал, а сделал вид, что отреагировал. Если бы мир действительно отреагировал, то туда бы сейчас изо всех стран мира слетались самолеты МЧС, набитые оборудованием, медиками, расходниками и медикаментами. И грузы бы летели туда нон-стоп семь дней в неделю 24 часа в сутки.
На полтора миллиарда населения, копейки "мир отреагировал", что тому слону дробина. Скорее была поднята истерия, чтобы пожоще отгородиться от индийцев кордонами, а не помочь в полной мере.

Они мировой производитель фармы. ЕС просто разрешит производство на месте. Поэтому МЧС Германии и США с концентраторами самое оно. Врачей на борьбу своих Вы бы отправили? Я бы взяла тайм аут. Мои врачи мне самой нужны в неспокойное время.
Нам помощь не нужна, нам надо бить больно местную Харьковскую школоту за нераспечатаные концентраторы. У нас сейчас особенно непереживательно уже, всё стабильно плохо, но хоть стабильно.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:34

  Ukrainian написав:Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Жозеп Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали.

Порадовал Жозеп на Пасху своим христианским мировоззрением. У Бога все живые.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:34

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Ты у нас "эксперт" во всём
Что недвига, что вирусы
"Специалист широкого профиля"

Я 15 раз писал но тебе повторю персонально, недвижимостью просто интересуюсь, профессионально ей не занимаюсь, инвестором не являюсь, сдаю несколько временно ненужных помещений не более того.
Инфа про вирус из интернета, интересует кто что об этом знает и думает, общественное мнение.
Твои выводы из пальца высосаны, займись чём-нибудь полезным.


Т.е ваши доходы никак не зависят от работающей экономике и вы потопите за вирус ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:потопите за вирус ?

В некоторых зашоренных мозгах возникает ассоциация примитивного уровня: "если он видит, что Ковид это не очень грипп (в некоторых умалишённых это в голове звучит как "топит за Ковид", у других как "перестрашені", у третьих "он за локдаун") значит ему это выгодно. Увы, молдаванам и прочими строителям сложно понять,что иногда банан, это просто банан.
Просто люди могут точно так же,как и они, испытывать сложности и с работой (бизнесом, деньгами), и с вариациями отдыха. Но им это не мешает думать чуть более сложными категориями, чем собака Павлова. А вот у примитивных созданий логика в одно действие: говорит, что Ковид есть и от него мрут - значит ему это выгодно. Развивайтесь,юный друг. Вам ещё можно это сказать, в отличии от некоторых других здесь присутствующих.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 23:24

  kluychkooleg написав:
  edvardd написав:Вектор Ad5 вакцины Sputnik V, очевидно, способен к репликации. Производители явно не позаботились об удалении E1, поэтому получение этой вакцины означает заражение живым аденовирусом.


Уже разгоняют не только о Спутнике, но и о том, чем колемся мы -
https://bacr.livejournal.com/285901.html

Этот журнал был удалён. По истечении года с момента удаления содержимое журнала будет навсегда удалено с серверов LiveJournal.
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