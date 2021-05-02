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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3214321532163217 Додано: Нед 02 тра, 2021 19:21 pesikot написав: vitaliian написав: Вирус, который бушует в Индии, – В.1.617 или E484Q и L452R, – корректнее называть не новым штаммом ковида, а штаммом двойной мутации Вирус, который бушует в Индии, – В.1.617 или E484Q и L452R, – корректнее называть не новым штаммом ковида, а штаммом двойной мутации

Ты у нас "эксперт" во всём

Что недвига, что вирусы



"Специалист широкого профиля" Ты у нас "эксперт" во всёмЧто недвига, что вирусы"Специалист широкого профиля"

Я 15 раз писал но тебе повторю персонально, недвижимостью просто интересуюсь, профессионально ей не занимаюсь, инвестором не являюсь, сдаю несколько временно ненужных помещений не более того.



Инфа про вирус из интернета, интересует кто что об этом знает и думает, общественное мнение.



Твои выводы из пальца высосаны, займись чём-нибудь полезным. Я 15 раз писал но тебе повторю персонально, недвижимостью просто интересуюсь, профессионально ей не занимаюсь, инвестором не являюсь, сдаю несколько временно ненужных помещений не более того.Инфа про вирус из интернета, интересует кто что об этом знает и думает, общественное мнение.Твои выводы из пальца высосаны, займись чём-нибудь полезным. Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 тра, 2021 19:25, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 6859 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1345 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 тра, 2021 19:24 antey1969 написав: Каюсь, в Индии не был, считаю, что там слишком грязно. Но ситуацию представляю отлично.

По поводу "мир отреагировал"... мир не отреагировал, а сделал вид, что отреагировал. Если бы мир действительно отреагировал, то туда бы сейчас изо всех стран мира слетались самолеты МЧС, набитые оборудованием, медиками, расходниками и медикаментами. И грузы бы летели туда нон-стоп семь дней в неделю 24 часа в сутки.

На полтора миллиарда населения, копейки "мир отреагировал", что тому слону дробина. Скорее была поднята истерия, чтобы пожоще отгородиться от индийцев кордонами, а не помочь в полной мере. Каюсь, в Индии не был, считаю, что там слишком грязно. Но ситуацию представляю отлично.По поводу "мир отреагировал"... мир не отреагировал, а сделал вид, что отреагировал. Если бы мир действительно отреагировал, то туда бы сейчас изо всех стран мира слетались самолеты МЧС, набитые оборудованием, медиками, расходниками и медикаментами. И грузы бы летели туда нон-стоп семь дней в неделю 24 часа в сутки.На полтора миллиарда населения, копейки "мир отреагировал", что тому слону дробина. Скорее была поднята истерия, чтобы пожоще отгородиться от индийцев кордонами, а не помочь в полной мере.

Они мировой производитель фармы. ЕС просто разрешит производство на месте. Поэтому МЧС Германии и США с концентраторами самое оно. Врачей на борьбу своих Вы бы отправили? Я бы взяла тайм аут. Мои врачи мне самой нужны в неспокойное время.

Нам помощь не нужна, нам надо бить больно местную Харьковскую школоту за нераспечатаные концентраторы. У нас сейчас особенно непереживательно уже, всё стабильно плохо, но хоть стабильно. Они мировой производитель фармы. ЕС просто разрешит производство на месте. Поэтому МЧС Германии и США с концентраторами самое оно. Врачей на борьбу своих Вы бы отправили? Я бы взяла тайм аут. Мои врачи мне самой нужны в неспокойное время.Нам помощь не нужна, нам надо бить больно местную Харьковскую школоту за нераспечатаные концентраторы. У нас сейчас особенно непереживательно уже, всё стабильно плохо, но хоть стабильно. stm

Повідомлень: 2798 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 тра, 2021 19:34 Ukrainian написав: Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Жозеп Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали. Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Жозеп Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали.

Порадовал Жозеп на Пасху своим христианским мировоззрением. У Бога все живые. Порадовал Жозеп на Пасху своим христианским мировоззрением. У Бога все живые. tumos Повідомлень: 1668 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 тра, 2021 20:34 vitaliian написав: pesikot написав: Ты у нас "эксперт" во всём

Что недвига, что вирусы

"Специалист широкого профиля" Ты у нас "эксперт" во всёмЧто недвига, что вирусы"Специалист широкого профиля"

Я 15 раз писал но тебе повторю персонально, недвижимостью просто интересуюсь, профессионально ей не занимаюсь, инвестором не являюсь, сдаю несколько временно ненужных помещений не более того.

Инфа про вирус из интернета, интересует кто что об этом знает и думает, общественное мнение.

Твои выводы из пальца высосаны, займись чём-нибудь полезным. Я 15 раз писал но тебе повторю персонально, недвижимостью просто интересуюсь, профессионально ей не занимаюсь, инвестором не являюсь, сдаю несколько временно ненужных помещений не более того.Инфа про вирус из интернета, интересует кто что об этом знает и думает, общественное мнение.Твои выводы из пальца высосаны, займись чём-нибудь полезным.



Т.е ваши доходы никак не зависят от работающей экономике и вы потопите за вирус ? Т.е ваши доходы никак не зависят от работающей экономике и вы потопите за вирус ? moldashavanin

Повідомлень: 794 З нами з: 22.07.11 Подякував: 277 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 тра, 2021 21:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире moldashavanin написав: потопите за вирус ? потопите за вирус ?

В некоторых зашоренных мозгах возникает ассоциация примитивного уровня: "если он видит, что Ковид это не очень грипп (в некоторых умалишённых это в голове звучит как "топит за Ковид", у других как "перестрашені", у третьих "он за локдаун") значит ему это выгодно. Увы, молдаванам и прочими строителям сложно понять,что иногда банан, это просто банан.

Просто люди могут точно так же,как и они, испытывать сложности и с работой (бизнесом, деньгами), и с вариациями отдыха. Но им это не мешает думать чуть более сложными категориями, чем собака Павлова. А вот у примитивных созданий логика в одно действие: говорит, что Ковид есть и от него мрут - значит ему это выгодно. Развивайтесь,юный друг. Вам ещё можно это сказать, в отличии от некоторых других здесь присутствующих. В некоторых зашоренных мозгах возникает ассоциация примитивного уровня: "если он видит, что Ковид это не очень грипп (в некоторых умалишённых это в голове звучит как "топит за Ковид", у других как "перестрашені", у третьих "он за локдаун") значит ему это выгодно. Увы, молдаванам и прочими строителям сложно понять,что иногда банан, это просто банан.Просто люди могут точно так же,как и они, испытывать сложности и с работой (бизнесом, деньгами), и с вариациями отдыха. Но им это не мешает думать чуть более сложными категориями, чем собака Павлова. А вот у примитивных созданий логика в одно действие: говорит, что Ковид есть и от него мрут - значит ему это выгодно. Развивайтесь,юный друг. Вам ещё можно это сказать, в отличии от некоторых других здесь присутствующих. Hotab

Повідомлень: 3689 З нами з: 15.02.09 Подякував: 179 раз. Подякували: 1258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 тра, 2021 23:24 kluychkooleg написав: edvardd написав: Вектор Ad5 вакцины Sputnik V, очевидно, способен к репликации. Производители явно не позаботились об удалении E1, поэтому получение этой вакцины означает заражение живым аденовирусом. Вектор Ad5 вакцины Sputnik V, очевидно, способен к репликации. Производители явно не позаботились об удалении E1, поэтому получение этой вакцины означает заражение живым аденовирусом.



Уже разгоняют не только о Спутнике, но и о том, чем колемся мы -

https://bacr.livejournal.com/285901.html Уже разгоняют не только о Спутнике, но и о том, чем колемся мы -

Этот журнал был удалён. По истечении года с момента удаления содержимое журнала будет навсегда удалено с серверов LiveJournal. ЛАД 2 Повідомлень: 18854 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4756 раз. Подякували: 4410 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3214321532163217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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