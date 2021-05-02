antey1969 написав:Каюсь, в Индии не был, считаю, что там слишком грязно. Но ситуацию представляю отлично. По поводу "мир отреагировал"... мир не отреагировал, а сделал вид, что отреагировал. Если бы мир действительно отреагировал, то туда бы сейчас изо всех стран мира слетались самолеты МЧС, набитые оборудованием, медиками, расходниками и медикаментами. И грузы бы летели туда нон-стоп семь дней в неделю 24 часа в сутки. На полтора миллиарда населения, копейки "мир отреагировал", что тому слону дробина. Скорее была поднята истерия, чтобы пожоще отгородиться от индийцев кордонами, а не помочь в полной мере.
Они мировой производитель фармы. ЕС просто разрешит производство на месте. Поэтому МЧС Германии и США с концентраторами самое оно. Врачей на борьбу своих Вы бы отправили? Я бы взяла тайм аут. Мои врачи мне самой нужны в неспокойное время. Нам помощь не нужна, нам надо бить больно местную Харьковскую школоту за нераспечатаные концентраторы. У нас сейчас особенно непереживательно уже, всё стабильно плохо, но хоть стабильно.
Ukrainian написав:Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Жозеп Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали.
Порадовал Жозеп на Пасху своим христианским мировоззрением. У Бога все живые.
pesikot написав:Ты у нас "эксперт" во всём Что недвига, что вирусы "Специалист широкого профиля"
Я 15 раз писал но тебе повторю персонально, недвижимостью просто интересуюсь, профессионально ей не занимаюсь, инвестором не являюсь, сдаю несколько временно ненужных помещений не более того. Инфа про вирус из интернета, интересует кто что об этом знает и думает, общественное мнение. Твои выводы из пальца высосаны, займись чём-нибудь полезным.
Т.е ваши доходы никак не зависят от работающей экономике и вы потопите за вирус ?
В некоторых зашоренных мозгах возникает ассоциация примитивного уровня: "если он видит, что Ковид это не очень грипп (в некоторых умалишённых это в голове звучит как "топит за Ковид", у других как "перестрашені", у третьих "он за локдаун") значит ему это выгодно. Увы, молдаванам и прочими строителям сложно понять,что иногда банан, это просто банан. Просто люди могут точно так же,как и они, испытывать сложности и с работой (бизнесом, деньгами), и с вариациями отдыха. Но им это не мешает думать чуть более сложными категориями, чем собака Павлова. А вот у примитивных созданий логика в одно действие: говорит, что Ковид есть и от него мрут - значит ему это выгодно. Развивайтесь,юный друг. Вам ещё можно это сказать, в отличии от некоторых других здесь присутствующих.
yama написав:Разносят новую байку что переболевшие со своим как бы слабым иммунитетом от ковид самые страшные опасные ! поскольку когда в них попадает вирус он не уничтожается , а со страшной силой мутирует ! Вот откуда у нас новые штаммы вируса , во всем виноваты переболевшие ! а значит их надо вакцинировать в первую очередь что бы не допустить мутаций вируса !
Где Вы такое вычитали? Или это вывод из бреда fler?
Что скажет уважаемая общественность пенсионеров ( я так понимаю это 90% форумчан)
fler написав:Если после двух доз вакцины люди все равно заболевают (уже не только в Израиле есть примеры), то кто не в группе риска, тому лучше переболеть и приобрести природный иммунитет, чем колоть себе недоисследованную вакцину с неизвестными последствиями. Как только появятся результаты независимых исследований c выводами, что вакцина лучше и безопаснее, чем природный иммунитет (для переболевших!), так сразу и побегу ее себе колоть и всем советовать.
Чуть выше я отозвался на этот пост fler. Вам отвечу. 1. Никем не доказано, что "природный иммунитет" после болезни лучше, чем приобретённый после вакцины. 2. Уже есть весьма большая статистика как о последствиях болезни, так и о последствиях вакцины. Серьёзные последствия болезни явно на несколько порядков превышают серьёзные последствия вакцины. количество смертей даже сравнивать не приходится. 3. Опять же по имеющейся статистике даже не для групп риска риски болезни далеко не нулевые и явно выше рисков вакцины. К тому же существуют и "неизвестные последствия" болезни. А также и известные. Логика госпожи fler явно хромает. Вывод в первой фразе Вашей цитаты никак не следует из посыла. Не говоря даже о том, что заболевание после вакцины случается достаточно редко. Так же, впрочем, как и после перенесенной болезни.
Да, в мутациях вируса действительно "виноваты" переболевшие. Чем их больше, тем больше вероятность и количество мутаций. Но насчёт "не уничтожается" и "их надо вакцинировать в первую очередь" это какие-то фантазии. Никто не говорит, что переболевших "надо вакцинировать в первую очередь", таких утверждений нигде не встречал. Возможно, вакцинировать их нужно для поддержания и укрепления приобретённого в результате болезни иммунитета. Сейчас говорят о том, что и привитым, возможно, потребуется ещё одна прививка через полгода или больше.
P.s. И Вы напрасно поставили + за её пост. Хотя, конечно, Ваше право.
moldashavanin написав:Хорошо говорить про ковид - когда ты не зависим от реальной экономики .
От реальной экономики зависят абсолютно все. Бюджетники совсем не меньше: если она в заднице, им либо не дождаться повышений, либо даже имеющуюся сумму обесценят курсом и ценами. Но вопрос в другом: "хорошо говорить" всем, кто понимает о чем говорит. Кто работает с первоисточниками информации, кто умеет ее анализировать. И плохо говорить тем, кто просто записан в мордокнижные группы ковид-дисидентов, где ихобраьатывают информацией типа "вам всем врут,ковида нет, 5g и прочую чушь*