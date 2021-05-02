За її словами, сформований колективний імунітет не діятиме проти нових штамів коронавірусу.
Богомолець зауважила, що спалах коронавірусу в Індії викликав саме новий штам. "Ми бачимо, що сьогодні відбувається в Індії, яка начебто пройшла першу хвилю більш-менш спокійно. А відбувається там вже не COVID-19, а COVID-21".
Медикиня додала, що у випадку з COVID-21 навряд чи можна розраховувати на колективний імунітет, набутий від COVID-19.
"Віруси будуть модифікуватися. І колективний імунітет, який утвориться від COVID-19, не буде працювати на COVID-21, тому що він вже зовсім інший. Виникають нові штами, вірус стає сильнішим, мудрішим, розумнішим", – пояснила лікарка.