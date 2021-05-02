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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3215321632173218
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:45

От такі пироги...

За її словами, сформований колективний імунітет не діятиме проти нових штамів коронавірусу.  

Богомолець зауважила, що спалах коронавірусу в Індії викликав саме новий штам. "Ми бачимо, що сьогодні відбувається в Індії, яка начебто пройшла першу хвилю більш-менш спокійно. А відбувається там вже не COVID-19, а COVID-21".

Медикиня додала, що у випадку з COVID-21 навряд чи можна розраховувати на колективний імунітет, набутий від COVID-19.

"Віруси будуть модифікуватися. І колективний імунітет, який утвориться від COVID-19, не буде працювати на COVID-21, тому що він вже зовсім інший. Виникають нові штами, вірус стає сильнішим, мудрішим, розумнішим", – пояснила лікарка.
Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/na-ukrayinu- ... 78101.html
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