Додано: Нед 02 тра, 2021 23:59

yama написав: Разносят новую байку что переболевшие со своим как бы слабым иммунитетом от ковид самые страшные опасные ! поскольку когда в них попадает вирус он не уничтожается , а со страшной силой мутирует ! Вот откуда у нас новые штаммы вируса , во всем виноваты переболевшие ! а значит их надо вакцинировать в первую очередь что бы не допустить мутаций вируса ! Разносят новую байку что переболевшие со своим как бы слабым иммунитетом от ковид самые страшные опасные ! поскольку когда в них попадает вирус он не уничтожается , а со страшной силой мутирует ! Вот откуда у нас новые штаммы вируса , во всем виноваты переболевшие ! а значит их надо вакцинировать в первую очередь что бы не допустить мутаций вируса !



fler написав: Если после двух доз вакцины люди все равно заболевают (уже не только в Израиле есть примеры), то кто не в группе риска, тому лучше переболеть и приобрести природный иммунитет, чем колоть себе недоисследованную вакцину с неизвестными последствиями. Как только появятся результаты независимых исследований c выводами, что вакцина лучше и безопаснее, чем природный иммунитет (для переболевших!), так сразу и побегу ее себе колоть и всем советовать. Если после двух доз вакцины люди все равно заболевают (уже не только в Израиле есть примеры), то кто не в группе риска, тому лучше переболеть и приобрести природный иммунитет, чем колоть себе недоисследованную вакцину с неизвестными последствиями. Как только появятся результаты независимых исследований c выводами, что вакцина лучше и безопаснее, чем природный иммунитет (для переболевших!), так сразу и побегу ее себе колоть и всем советовать. Что скажет уважаемая общественность пенсионеров ( я так понимаю это 90% форумчан)

Возможно,

возможно

Где Вы такое вычитали?Или это вывод из бредаЧуть выше я отозвался на этот пост. Вам отвечу.1. Никем не доказано, что "природный иммунитет" после болезни лучше, чем приобретённый после вакцины.2. Уже есть весьма большая статистика как о последствиях болезни, так и о последствиях вакцины. Серьёзные последствия болезни явно на несколько порядков превышают серьёзные последствия вакцины. количество смертей даже сравнивать не приходится.3. Опять же по имеющейся статистике даже не для групп риска риски болезни далеко не нулевые и явно выше рисков вакцины. К тому же существуют и "неизвестные последствия" болезни. А также и известные.Логика госпожиявно хромает. Вывод в первой фразе Вашей цитаты никак не следует из посыла. Не говоря даже о том, что заболевание после вакцины случается достаточно редко. Так же, впрочем, как и после перенесенной болезни.Да, в мутациях вируса действительно "виноваты" переболевшие. Чем их больше, тем больше вероятность и количество мутаций. Но насчёт "не уничтожается" и "их надо вакцинировать в первую очередь" это какие-то фантазии. Никто не говорит, что переболевших "надо вакцинировать в первую очередь", таких утверждений нигде не встречал.вакцинировать их нужно для поддержания и укрепления приобретённого в результате болезни иммунитета. Сейчас говорят о том, что и привитым,, потребуется ещё одна прививка через полгода или больше.P.s. И Вы напрасно поставили + за её пост. Хотя, конечно, Ваше право.