Смертность в РФ в марте выросла на 25,3%, включая 23.715 смертей с COVID-19 МОСКВА, 30 апр (Рейтер) - Общая смертность в РФ в марте 2021 года выросла на 25,3% в годовом сравнении, что означает рост количества смертей на 38.580, в том числе 23.715 смертей были связаны с коронавирусом, сообщил в пятницу Росстат.
Расчеты Рейтер, основанные на данных Росстата, показали, что в марте было зафиксировано более 30.000 избыточных смертей, а с начала эпидемии, то есть с апреля прошлого года - более 407.000 избыточных смертей.
Показатель "избыточной смертности" предполагает сравнение общего числа смертей за период со средним числом смертей за этот же период за предыдущие пять лет.
Многие страны стараются ориентироваться на общую статистику смертей, которая дает более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом, поскольку в этих данных учтены, в том числе, смерти от незарегистрированного COVID-19, а также смерти от других болезней, число которых может возрасти из-за перегруженности больниц.
Общее количество смертей в марте выросло до 191.320.
Коронавирус был основной причиной смерти в 17.457 случаях и отнесен "к прочим важным состояниям" в 6.258 случаях.
С апреля 2020 года по март 2021 года количество смертей, связанных с коронавирусом составило около 250.000, следует из данных Росстата.
По данным ведомства, в 2020 году на фоне эпидемии смертность выросла на 18%, всего умерло 2,125 миллиона человек .
change_pm написав:При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах...
Я також не заперечую наявність вірусу..але Перше - +3% смертей до загальної кількості смертей - не створять ситуацію коли трупи будуть валятись на вулицях 2 Статистика і Європи і наша - чітко показала Ковід це небезпека для віку..а не людини. В групі 0-40 років - від ковіду помирають так само як і від грипу В 40-80 років - летальність в сотні разів більша ніж від грипу і в десятки разів менша ніж від інших хронічних хвороб... А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла.
change_pm написав:знизити ділову активність і вплив на екологію
Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху". https://www.independent.co.uk/climate-c ... 40263.html Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт.
change_pm написав:Стара модель світу зламалась, тому ковід-криза - чудовий привід закрити всіх по домах, знизити ділову активність і вплив на екологію, посадити всіх на соціал і тотальну залежність від влади.
При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах...
Зламалась для тих, хто забивав на карантинні обмеження. Якщо держава і люди хотіли побороти епідемію, то вони це зробили і сплкійно працюють навіть без вакцинації.
change_pm написав:При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах...
Я також не заперечую наявність вірусу..але Перше - +3% смертей до загальної кількості смертей - не створять ситуацію коли трупи будуть валятись на вулицях 2 Статистика і Європи і наша - чітко показала Ковід це небезпека для віку..а не людини. В групі 0-40 років - від ковіду помирають так само як і від грипу В 40-80 років - летальність в сотні разів більша ніж від грипу і в десятки разів менша ніж від інших хронічних хвороб... А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла.
budivelnik,
- і в 80 років, коли є грощі і відчуваєш себе "огірцом", то жити хочеться ))) - нажаль, цими локдаунами нам не показали, який може бути вплив на маси і медичну систему одночасно відкрита економіка і кожен 2-й хворий...